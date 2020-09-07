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Бизнес

Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»

Общественный транспорт в Бишкеке вновь работает в обычном режиме. Мэрия города напоминает, что в автобусах и троллейбусах можно безналично оплатить проезд картами «Тулпар». Рассказываем, как это сделать.

Где приобрести карту «Тулпар»?

Для удобства горожан транспортные карты доступны во всех магазинах O!Store в Бишкеке. Стоимость составляет 50 сомов и включает одну бесплатную поездку. 

Как пополнить транспортную карту?

Пополнить карту «Тулпар» можно прямо с баланса телефона через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!». Это просто, быстро и удобно.

Для этого необходимо:

  1. Установить приложение «Мой О!».
  2. Открыть раздел «О!Деньги».
  3. Отсканировать QR-код на карте «Тулпар».
  4. Указать нужную сумму и оплатить.

Комиссия составит от 2 до 10 сомов в зависимости от суммы пополнения. 

Как оплатить проезд?

Для оплаты проезда достаточно приложить единую платежную карту «Тулпар» к специальному считывателю. Стоимость проезда спишется автоматически. 

Установите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store и оплачивайте через кошелек «О!Деньги» коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, штрафы, налоги, покупки в магазинах, счета в кафе и более 700 полезных сервисов.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/164316/
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