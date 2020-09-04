Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!

Мобильный оператор О! знает, что нужно современным студентам. А именно возможность общаться БЕЗЛИМИТНО, много интернета, мессенджеров и соцсетей.
Чем больше друзей на тарифе «Переходи на О! Студент Онлайн», тем выгоднее, а общаться между собой можно часами!
Подключайся и получишь:
- 10 ГБ ИНТЕРНЕТА в неделю;
- БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!.
БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК на образовательные сайты вузов КР, Zoom, Skype, Google Classroom, KelВil, а также на:
- Instagram;
- Telegram;
- Facebook;
- Twitter;
- «Одноклассники»;
- «ВКонтакте».
Абонентская плата за все это — всего 85 сомов в неделю.
Если ты раньше уже проходил регистрацию студента, то просто набирай команду перехода на тариф *155*85#. Если подключаешься впервые, то сначала пройди регистрацию в приложении «Мой О!». Скачай или обнови приложение, если оно уже у тебя установлено. Зайди в меню «Тарифы», найди категорию «Для обучения», выбери вкладку «Для студента» и заполни специальную форму. Также можно подойти с паспортом и действующим студенческим в любой офис продаж и обслуживания O!Store.
Все подробности на сайте o.kg.