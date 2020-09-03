«Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!

В новом учебном году Мобильный оператор О! продолжает поддерживать развитие дистанционного обучения в Кыргызстане.

С апреля в приложении «Мой О!» для всех школьников страны открыт бесплатный доступ ко всем учебным материалам даже при нулевом балансе!

В специальном разделе «Мектеп» собрано все необходимое для онлайн-обучения: расписание уроков, образовательные ресурсы, видеоуроки и электронные книги. Для удобства учащихся предусмотрена возможность выбора языка обучения (кыргызский и русский), а весь контент распределен по классам и предметам.

Чтобы воспользоваться ресурсом, достаточно установить приложение «Мой О!» в Google Play или App Store и перейти в раздел «Мектеп».

Подробнее смотрите в видеоинструкции:

Отметим, в рамках обеспечения равного доступа к образовательному цифровому контенту Мобильный оператор О! ранее представил специальные льготные тарифы для учителей, учеников и студентов, запустил бесплатный сервис «O!TV обучение» и совместно с партнерами выпустил новую услугу — электронный дневник для школьников «ЭлМектеп».

Мобильный оператор О! — УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!

Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляются ОсОО «Диас ТВ».