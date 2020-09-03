Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в O!Store

Если вы задумались о покупке нового устройства, обязательно загляните в O!Store. Прямо сейчас при покупке любого смартфона Honor вас ждет гарантированный подарок!

Телефоны прогрессивного бренда Honor представлены на любой вкус, будь то школьник, студент, они подойдут и офисным работникам, и бизнесменам. Эта компания следит за последними технологическими тенденциями и обязательно понравится тем, кто ценит передовые разработки и новейшие решения.

Каким именно будет подарок, зависит от выбранной модели. Бонусом к премиум-моделям Honor 20, Honor 20 Pro или Honor 9X вы получите фитнес-браслет Honor Band 5i. При покупке более бюджетных моделей в подарок вы получите фирменные наушники Honor AM-115.

Внимание! Срок действия акции — с 1 по 30 сентября 2020 года включительно. Количество товара и подарков ограничено, торопитесь! Любой из смартфонов доступен в кредит или в рассрочку без первоначального взноса и переплат.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

В акции участвуют только аппараты Honor. Подробную информацию спрашивайте по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg. Кредит выдает ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.