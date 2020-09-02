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Бизнес

Новый льготный тариф «ОКУУЧУ» от О! — теперь на 30 дней

Мобильный оператор О! отреагировал на пожелания первых пользователей льготного школьного тарифа и создал новую удобную версию для учеников с ежемесячной абонентской платой «ОКУУЧУ 30 дней».

В 30-дневном тарифе «ОКУУЧУ» есть все необходимое для дистанционного обучения

  1. 24 ГИГАБАЙТА интернет-трафика без деления на день и ночь.
  2. БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О! + мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Skype, Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter.
  3. БЕСПЛАТНЫЙ доступ к «ЯКласс», Google Classroom, Zoom и образовательным ресурсам oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, moodle.inai.kg, ibilim.kg.
  4. На всех тарифах О! БЕСПЛАТНО доступен пакет «О!TV Обучение», с помощью которого можно смотреть телеуроки на каналах «Баластан», ЭлТР, «Илим Билим», «Пятый канал», «Пирамида», «Санат». Для бесплатной активации необходимо набрать команду *750*88#.
  5. БЕСПЛАТНЫЙ электронный дневник «ЭлМектеп», который позволяет всем участникам учебного процесса получать информацию о расписании, оценках, домашних заданиях и многом другом в режиме онлайн. Для бесплатной активации необходимо набрать команду *818*1#.

Абонентская плата за 30 дней — всего 240 сомов.

Подключить тариф просто

  • Тем, кто уже проходил регистрацию в качестве ученика в приложении «Мой О!», для перехода на тариф «ОКУУЧУ 30 дней» нужно просто набрать команду *155*89#.
  • Тем, кто впервые хочет подключить новый тариф, сначала необходимо пройти регистрацию ученика в приложении «Мой О!», которое нужно скачать. Если у вас уже установлено приложение, то просто обновите его и зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Выберите вкладку «Для ученика» и заполните специальную форму.
  • Можно обратиться в любой офис продаж и обслуживания O!Store со свидетельством о рождении и номером, на который вы желаете оформить тариф.

Тариф будет подключен в течение дня автоматически на номере телефона, через который производилась регистрация. Условия действительны до 31 октября 2020 года. Подробнее на сайте o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163874/
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