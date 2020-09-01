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Бизнес

Учимся вместе! Где смотреть расписание и уроки тем, кто на дистанционке?

Мобильный оператор О! продолжает обеспечивать свободный доступ к цифровому образовательному контенту.

Все абоненты О! совершенно БЕСПЛАТНО могут смотреть телеуроки, подготовленные Министерством образования и науки КР, с сервисом «O!TV Обучение» в приложении О!TV.

Прямо в своем смартфоне, планшете или телевизоре с функцией SMART TV телеуроки можно смотреть на каналах:

  • «Баластан»;
  •  ЭлТР;
  • «Илим Билим»;
  • «Пятый канал»;
  • «Пирамида»;
  • «Санат».


Как подключиться?

  1. Скачайте приложение О!TV.

  2. Наберите команду *750*88# и получите пароль.

  3. Для входа в приложение: ЛОГИН — это ваш номер телефона, ПАРОЛЬ — это код, полученный в SMS.

  4. Забыли пароль? Наберите команду обновления пароля: *750*5#.

Посмотрите минутное видео о том, как подключиться и пользоваться сервисом:


Где можно посмотреть расписание?

Актуальное расписание уроков можно узнать в приложении «Мой О!» в разделе «Мектеп».

На каких устройствах можно смотреть O!TV?

Для более комфортного просмотра О!TV реализована функция мультискрин. Теперь в семье достаточно иметь всего один аккаунт O!TV (один логин и пароль), а пользоваться сервисом одновременно могут сразу три члена семьи на разных устройствах. К примеру, папа может смотреть футбол по телевизору, мама на смартфоне свой любимый сериал, а ребенок на планшете мультики или телеуроки.

Что делать, если не успел посмотреть урок по расписанию?

На случай, если ребенок отвлекся или не успел посмотреть урок вовремя, есть возможность отложенного просмотра в О!TV. Это позволит вернуться к телепередачам, которые уже были в эфире и посмотреть их позже. Раздел «Мектеп» в приложении «Мой О!» содержит записи уроков, к которым также можно вернуться и посмотреть их в любое время.

Сервис О!TV доступен при любом балансе, а интернет-трафик не тарифицируется и не вычитается из основных пакетов интернета.

Больше о возможностях приложения O!TV вы можете узнать на сайте otv.kg.

Учимся вместе с Мобильным оператором О!.

Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляются ОсОО «Диас ТВ».

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163752/
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