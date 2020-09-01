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Бизнес

Внимание! «ЭлМектеп» — удобный электронный дневник для школьников в сети О!

1 сентября к новому учебному году Мобильный оператор О! совместно с ОсОО «Интеллектуальные системы безопасности» запустил новую услугу «ЭлМектеп» — электронный дневник для школьников и их родителей.

Электронный дневник — это проверенный временем цифровой инструмент, который хорошо зарекомендовал себя во всем мире под разными брендами. Удобство системы отмечают многие учителя, которые уже ею пользуются, ведь электронный школьный документооборот помогает снизить административную нагрузку на общеобразовательные учреждения, а также постоянно держать родителей в курсе успеваемости детей.

РОДИТЕЛЬ в любое время в приложении или в личном кабинете на сайте может видеть:

  • расписание уроков + домашние задания + оценки;
  • данные о посещаемости и поведении;
  • рейтинг успеваемости ребенка;
  • оповещения о контрольных или значимых мероприятиях.

УЧЕНИК никогда не забудет и не потеряет такой дневник, а домашние задания сможет получать и отправлять прямо в приложении.

В рамках поддержки программы дистанционного обучения услуга «ЭлМектеп» включена бесплатно для учеников на льготном тарифе «Окуучу» и для родителей в тарифе «Переходи на О! 135 + O!TV + ЭлМектеп». Подключить услугу на этих тарифах можно, набрав команду *818*1#.

На остальных тарифных планах подключить услугу «ЭлМектеп» можно в приложении «Мой О!» или набрав соответствующую команду:

  • на 30 дней за 20 сомов: *818*2#;
  • на 7 дней за 5 сомов: *818*1#;
  • на 365 дней за 200 сомов: *818*3#.

Для подключения услуги необходимо проверить, подключена ли ваша школа к системе «ЭлМектеп» на сайте elmektep.o.kg.

Азамат Жакыпов, генеральный директор Elmektep.kg: «В электронном дневнике «ЭлМектеп» можно не только выдавать домашние задания, но и прикреплять к ним учебные материалы. Эта функция позволит полноценно продолжать обучение не выходя из дома. Через эту же платформу ученики смогут отправлять на проверку выполненные задания. После этого учитель ставит оценку или дает комментарий по доработке. В системе также доступен обмен личными сообщениями».

Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!: «Электронные дневники успешно опробованы во многих странах мира и доказали свою эффективность на практике. Мы изучили опыт учителей и родителей из-за рубежа, которые исключительно положительно отзываются об этой системе. Довольны все! Учащиеся более ответственно подходят к учебе, у родителей налаживается тесная связь с ребенком. С Мобильным оператором О! возможности электронной школы становятся доступны для каждого!»

В ближайшем будущем в стране планируется запуск таких проектов, как «Электронная проходная» и «Электронная столовая». Родители смогут получать уведомления о том, когда ребенок зашел в школу или покинул ее, они будут точно знать, в школе ребенок или нет. Электронная столовая позволит контролировать, какие продукты и блюда покупает ребенок. Проект позволит избежать необходимость использования наличных денег, а значит, у ребенка не будет соблазна потратить наличку на другие вещи.

Скачивайте приложение «ЭлМектеп» для iOS или Android по ссылке: https://o.kg/l/em. Подробная информация на сайте: elmektep.o.kg.

Учимся вместе с Мобильным оператором О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163704/
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Бизнес
Внимание! &laquo;ЭлМектеп&raquo;&nbsp;&mdash; удобный электронный дневник для школьников в&nbsp;сети&nbsp;О! Внимание! «ЭлМектеп» — удобный электронный дневник для школьников в сети О!
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