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Бизнес

«Оптима Банк»: Минимальная комиссия за обналичивание снижена в 5 раз

«Оптима Банк» рад сообщить, что с 1 сентября 2020 года для держателей карт Visa от «Оптима Банка» снижена минимальная комиссия за обналичивание средств в банкоматах сторонних банков Кыргызской Республики в 5 раз.

Теперь комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков внутри Кыргызстана составляет 1 процент от суммы, минимум 50 сомов.

Таким образом, у клиентов банка есть возможность без труда снимать деньги быстро и с минимальными затратами в любом банкомате Кыргызстана (снятие наличности до 5 тысяч сомов с комиссией 50 сомов, свыше 5 тысяч сомов — взимается 1 процент от суммы).

Обналичивание средств в сети банкоматов «Оптима Банка» по-прежнему без комиссии — 0 сомов. «Оптима Банк» делает все для удобства клиентов, улучшая качество обслуживания!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163680/
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