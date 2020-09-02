O!Store дарит 10 ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung

Мобильный оператор О! запускает акцию «Бонус 10 ГБ при покупке смартфонов Samsung» в сети магазинов O!Store.

Клиенты O!Store, которые приобретут любой смартфон Samsung с 1 сентября по 30 ноября 2020 года, получат в подарок пакет скоростного интернет-трафика в сети О! сроком на 30 дней.

Прямо сейчас заходите на сайт ostore.kg, выбирайте в каталоге с удобным поиском и возможностью сравнения всех параметров. Приходите в магазины O!Store, чтобы лично оценить возможности устройств и посмотреть, как они лежат в руке.

Смартфоны Samsung отличаются не только качеством и многофункциональностью, но и красивым дизайном, а также считаются законодателями моды в смартфоностроении.

Каждая модель семейства Galaxy хороша в своем сегменте:

— тому, кто хочет подчеркнуть свою статусность, подойдет S-серия;

— если необходима производительная модель для работы или игр, тогда выбирайте из серии А;

— серия J придется по душе тем, кому нужен аппарат по оптимальной цене, но с приличным функционалом.

Бонусный интернет-трафик можно использовать только в сети О!. Бесплатный интернет-пакет действует при активном тарифе 30 дней с момента подключения. Проверить остаток можно посредством команды *828#. Любой смартфон можно оформить в кредит или в рассрочку.

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В акции участвуют только смартфоны Samsung. Количество товара ограничено. Более подробную информацию спрашивайте по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.