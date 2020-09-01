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Бизнес

Бесконтактная оплата картой со смартфона доступна в Кыргызстане

С кошельком «О!Деньги» в приложении «Мой О!» возможностей бесконтактной оплаты становится все больше. Пользователи «Мой О!» уже оценили функцию добавления и использования банковских карт в приложении, которая позволяет оплачивать картой прямо со своего смартфона!

Рассказываем об основных преимуществах этой опции.

1

Удобно.

Добавленная банковская карта избавляет от необходимости искать платежный терминал. Пополнить баланс кошелька в нужный момент или оплатить услуги можно прямо со счета карты.

2

Практично.

С картой в приложении всегда есть выбор источника денежных средств: баланс телефона, электронный кошелек или добавленная карта, если в кошельке или на балансе недостаточно средств. 

3

Быстро. 

Для оплаты нужно лишь выбрать услугу в каталоге или отсканировать QR-код на кассе. Больше не придется ждать сдачу или передавать карту кассиру, тратить время на ввод пин-кода и подписание чека.

4

Быстро. 

Просто. Добавить карту к кошельку можно за считанные минуты. Достаточно установить приложение «Мой О!», открыть вкладку «Мои карты», указать данные карты всего один раз и можно сразу оплачивать услуги. 

5

Выгодно. 

Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» всегда без комиссии. Оплата всеми картами DemirBank до 30 сентября 2020 года также без комиссии. А для карт Visa и Mastercard других банков комиссия составляет 1,5 процента от суммы. 

6

Безопасно. 

Все операции надежно защищены в соответствии с международным стандартом безопасности данных PCI DSS. 

Установите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store и оплачивайте через кошелек «О!Деньги» коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, штрафы, налоги, покупки в магазинах, счета в кафе и более 700 полезных сервисов.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163651/
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