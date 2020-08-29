Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах

27 августа прошла официальная церемония награждения победителей конкурса «Молодежная лаборатория «Голосуй // Шайла», которая была организована с целью привлечения молодежи к участию в информировании избирателей о выборном законодательстве и мотивации к активному участию в голосовании.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, насколько важна активная молодежь с ответственной позицией для демократизации выборного процесса.

«29 процентов избирателей Кыргызстана составляют граждане до 30 лет. Поэтому для прозрачности, открытости, достоверности выборов очень важны активная позиция молодежи, понимание ответственности за сделанный выбор. Со своей стороны Центризбирком последовательно устраняет основы для коррупции на уровне управления избирательным процессом», — сказала она.

Конкурс проходил с 13 по 25 июля в рамках сотрудничества Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Программы Развития ООН (ПРООН) в рамках Программы поддержки избирательного процесса в стране и при поддержке правительства Федеративной Республики Германия.

Более 44 отобранных конкурсантов от 18 до 35 лет приняли участие в двухдневном онлайн-тренинге Молодежной лаборатории, где каждый участник выбрал тему, связанную с правами избирателей (например, «Почему важно ходить на выборы?», «Почему важно не продавать свой голос?», «Почему важно понимать, что использовать административный ресурс нельзя?», «Почему важно соблюдать тайну голосования?» и так далее).

«Вообще, сама идея такого рода конкурса уже говорит о многом. Было еще немного необычно и интересно то, что нас, таких разных, собрали под одной идеей под одним лозунгом. Ну и, конечно, невозможно не отметить воздействие этого конкурса на сознание, я лично для себя открыла очень много всего...», — сказала Асель Аширалиева, участница проекта «Молодежная лаборатория — 2020».

Кроме этого, прошел ряд тренингов, чтобы обеспечить участников всей необходимой информацией в области избирательного права и навыками, необходимыми для запуска и продвижения продуктов.

По окончании обучения 30 участникам предоставили финансирование и время на реализацию своих проектов с учетом полученных знаний. 10 августа созданные проекты были опубликованы в социальных сетях специально для того, чтобы каждый желающий мог поддержать тот или иной проект и тем самым способствовать его продвижению.

«Молодежь — это будущее нашей республики, и закон четко гласит, что избиратели свободны в выборе своего правительства. Цель кампании — побудить молодых людей дать обещание не продавать свои голоса. Молодые и пожилые избиратели должны чувствовать себя в безопасности, чтобы прийти на выборы, не опасаясь преследований со стороны тех, кто использует незаконные подходы для манипулирования избирателями. Мы очень рады, что поддержали ЦИК в защите тайны голосования и предоставлении всем избирателям возможности свободно выбирать лидеров, в которых они верят», — заявила постоянный представитель ПРООН г-жа Луиза Чемберлен.

Полученные во время тренинга навыки ребята применили во время реализации своих проектов. Для того чтобы тема выборов получила широкий охват, участники привлекали таких медиаперсон, как певец Омар, Айзада Жамгырчиева, Айпери Кубик кызы, Толгонай Арзыкеева, Нурзат Токтосунова, Бекзада Жолборс и других.

Медиапродукты первых пяти победителей осветили такие темы, как: «Почему важно не продавать свой голос?» Все медиапродукты участников конкурса охватили аудиторию в 1 миллион 17 тысяч 25 человек по всем регионам страны.