Новые льготные тарифы к учебному году от Мобильного оператора О!

С целью поддержки учителей, школьников и студентов в трудный для страны период Мобильный оператор О! еще в апреле выпустил специальные льготные тарифы для дистанционного обучения.

К новому учебному году 2020-2021 для подключения доступны их обновленные, еще более удобные версии. Обязательно воспользуйтесь уникальными условиями, которые доступны только на период удаленного обучения!

Школьникам, учителям, студентам!

Школьные тарифы «Окуучу», «Мугалим 200» и студенческий тариф «Переходи на О! Студент Онлайн» имеют льготную стоимость, которая существенно ниже рыночной. Все, что нужно для обучения, в них есть:

УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ интернет-пакета; БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП к образовательным ресурсам Минобразования; БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки в сети О! + мессенджеры + образовательные сервисы:

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«ЯКласс»

Добавочно в новые тарифы для школьников и учителей БЕСПЛАТНО включен новый сервис — «Электронный дневник ЭлМектеп», который позволяет всем участникам учебного процесса получать информацию о расписании, оценках, домашних заданиях и многом другом в режиме онлайн. Сервис будет активен уже с 1 сентября 2020 года, а новые тарифы можно подключить уже сегодня!

Как подключиться УЧЕНИКАМ? Тому, кто уже проходил регистрацию в качестве ученика в приложении «Мой О!», нужно просто набрать команду *155*75# и перейти на тариф «Окуучу»! Тем, кто впервые хочет подключить новый тариф, сначала необходимо пройти регистрацию ученика в приложении «Мой О!», которое нужно скачать. Если у вас уже установлено приложение, то просто обновите его и зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Выберите вкладку «Для ученика» и заполните специальную форму. Тариф будет подключен в течение одного дня автоматически на номере телефона, через который производилась регистрация. Подробнее на сайте o.kg.

Как подключиться УЧИТЕЛЯМ? Если весной вы уже пользовались тарифом «МУГАЛИМ 200» или ваш номер телефона зарегистрирован в системе «ЭлМектеп» в качестве учителя, тогда для подключения к новому тарифу достаточно набрать команду *155*76#. Новые подключения к тарифу «МУГАЛИМ 200» будут производиться по запросу руководства и учителей средних общеобразовательных учреждений. Также учитель может самостоятельно пройти регистрацию в приложении «Мой О!». Все подробности читайте на сайте o.kg.

Как подключиться СТУДЕНТАМ? Если ты студент, для тебя тоже есть специальный тариф «Переходи на О! Студент Онлайн». Просто пройди регистрацию в приложении «Мой О!». Скачай или обнови приложение, если оно уже у тебя установлено. Зайди в меню «Тарифы», найди категорию «Для обучения», выбери вкладку «Для студента» и заполни специальную форму. Подробнее о тарифе на сайте o.kg.

Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!:

«С первых дней чрезвычайной ситуации в Кыргызстане мы активно помогаем соотечественникам. Только по линии дистанционного обучения на время сложнейшего в стране периода свыше 240 тысяч учителей и учеников получили полностью бесплатную мобильную связь и интернет от О!. Так, Кыргызстан был признан ЮНИСЕФ одной из стран, добившихся значительного «прогресса в доступе к дистанционному обучению», и мы рады, что смогли внести свой вклад».

Формирование доступной цифровой среды — одна из ключевых целей Мобильного оператора О!, которая полностью соответствует государственной̆ политике по цифровизации. По доступности скоростного мобильного интернета 4G LTE сегодня Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди стран СНГ. 4G мобильным интернетом О! охвачены тысячи отдаленных населенных пунктов страны, в которых проживает более 98 процентов населения страны.