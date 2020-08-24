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Бизнес

Мобильный оператор О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020

В Бишкеке в новом Парке здоровья прошел первый цифровой Workout Open Fest 2020 при поддержке президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и мэрии Бишкека.

В рамках реализации государственной̆ политики по цифровизации событие прошло онлайн, а Мобильный оператор О! выступил цифровым провайдером мероприятия.

Соревнования открыл мэр столицы Азиз Суракматов, отметив важность спорта для укрепления иммунитета, а также то, что параллельно с больницами по поручению президента страны строятся также спортивные площадки, чтобы кыргызстанцы могли свободно заниматься спортом. 

В турнире приняли виртуальное участие международные гости и лидеры движения Workout из Армении, Украины, Казахстана, Чили.

— Проводя такие фестивали, мы призываем к здоровому образу жизни, — отметил президент Федерации Workout Кыргызстана Тамерлан Богатырев. — Мы показываем достижения тех, кто регулярно и профессионально занимается, достигая собственных спортивных побед. Будучи любительским видом спорта, StreetWorkout стал народной волей и стремлением к лучшей жизни в открытых условиях столицы. Сегодня каждый горожанин и гость столицы имеет доступ к необходимым тренажерам для поддержания здоровья и может заниматься физическими упражнениями. Особую благодарность выражаю нашему партнеру — Мобильному оператору О!, благодаря которому мы можем вести наши тренировки онлайн и заряжать мотивацией по другую сторону смартфона! Подписывайтесь на нашу страничку @streetworkoutkg в Instagram, где мы будем проводить прямые эфиры в будущем и сообщать о новых активностях.

В соревнованиях приняли участие 16 молодых спортсменов со всего Кыргызстана. Они продемонстрировали четыре направления: джимбарр, воркаут (разновидности уличной гимнастики, в которой спортсмены выполняют силовые упражнения на элементах спортивных городков — брусьях, турнике, гимнастической стенке), силовая общефизическая подготовка и уличная гимнастика. Судьями выступили главный тренер по Street Workout Багаутдин Талканов, старший тренер Эмир Мырзабеков и тренер Айсулуу Исаева.

Победителями стали:

  • 1-е место — Владислав Тимошенко;
  • 2-е место — Нуртилек Калыев;
  • 3-е место — Тыныстан Жыргалбеков.

Спортсмены и зрители соблюдали все необходимые меры по защите от COVID-19: обрабатывали руки до и после работы на снарядах, были в масках и держали дистанцию.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163185/
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