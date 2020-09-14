Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица

«Для меня ходить в гипермаркет за покупками — целый ритуал. Идти медленно, оглядывать прилавки, в поисках нужного товара, задерживаться у стеллажей, снимать товар с полки и читать описание. Однако карантин внес свои коррективы. Опасаясь заразиться COVID-19, я была вынуждена прекратить свои походы в любимый Globus», — рассказывает жительница Бишкека Айдай.

«Но очень скоро я узнала об открытии интернет-магазина GLOBUS. Да, именно так, это тот же гипермаркет, только в моем смартфоне или компьютере.

Первое, что я отметила сразу, — это удобнейшая навигация и быстрая загрузка. Сайт не наворочен и не утрамбован спецэффектами и тяжелой графикой, оттого и пользоваться им очень легко. В общем, как говорят на современном языке, юзабилити у сайта на пять с плюсом.

Товары и продукты найти не составляет труда благодаря грамотной разбивке по категориям, потому и заблудиться в таком магазине абсолютно невозможно.

Приятной новостью для меня стало и то, что в интернет-магазине доступны как наличный, так и безналичный расчеты. Учитывая то, что в условиях карантина мои основные доходы поступают на электронные кошельки и карты, это идеально», — делится опытом покупательница.

Для использования безналичного расчета доступны следующие платежные сервисы:

MBank online от банка «Кыргызстан»;

Visa;

MasterСard;

Кошелек «О!Деньги».

В отличие от большинства интернет-магазинов цифровой GLOBUS работает 24/7, а это значит, что я теперь вообще не переживаю по поводу того, что не успею купить продукты. Айдай, покупательница

«В каталоге все товары сопровождаются фотографиями, поэтому я точно уверена в том, что привезут именно то, что заказывала. Спешу отметить то, что цены в онлайн-Globus’е абсолютно такие же, как и на полках в магазине. Привезли заказ прям до дверей и, что самое приятное, все продукты были с самой свежей датой изготовления, а овощи и фрукты были такими, будто я их выбирала сама — ни одного подгнившего или подпорченного.

На следующий день со мной связался представитель сети, уточнил о качестве доставленных товаров, поинтересовался моими предложениями для улучшения сервиса, а также зафиксировал номер накопительной карты для начисления бонусов за покупку — это не может не радовать, когда компания настолько трепетно относится к своим покупателям.

При всей моей любви к живому шопингу, не могу не отметить, что меня очень радует тот факт, что мне теперь не приходится стоять в очереди на кассу, да и в целом времени на себя появилось значительно больше. В общем с появлением интернет-версии любимого GLOBUS’а жить стало значительно проще.

И закупиться можно сразу на долгий срок, ведь доставка при заказе свыше 5 тысяч сомов бесплатная. И да, больше никаких тяжелых сумок — весь шопинг «на расстоянии клика».

В общем большое тебе человеческое спасибо, дорогой Globus, что сократил расстояние между приятными и выгодными покупками!» — завершила свой рассказ девушка.