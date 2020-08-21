Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома

В мобильном приложении «Мой О!» можно удобно рассчитать и сразу оплатить налог на транспорт через кошелек «О!Деньги».
Безналичная оплата позволяет пользователям кошелька значительно сэкономить время и минимизировать социальные контакты, ведь совершить платеж можно за пять минут и даже не выходя из дома.
Как оплатить автоналог?
- Установите или обновите приложение «Мой О!».
- Откройте раздел «О!Деньги».
- Выберите «Налоги», затем «Налог на транспорт».
- Заполните данные.
- Подтвердите оплату.
Смотрите подробную видеоинструкцию.
Электронную квитанцию об оплате можно сохранить или распечатать, отправив себе на почту или в мессенджер.
Через «О!Деньги» так же легко оплатить и другие категории налогов:
- налог на недвижимое имущество;
- земельный налог;
- добровольный и обязательный патент.
Напомним, в 2020 году налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября, на недвижимое имущество и земельный налог — до 2 сентября.
О приложении. «Мой О!» — это функциональное мобильное приложение, которое помогает абонентам О! управлять номером, просматривать остаток гигабайтов и минут, а также оплачивать интернет, коммунальные услуги, мобильную связь и более 700 сервисов через удобный кошелек «О!Деньги».
Установите приложение в Google Play или App Store.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.