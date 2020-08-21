Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома

В мобильном приложении «Мой О!» можно удобно рассчитать и сразу оплатить налог на транспорт через кошелек «О!Деньги».

Безналичная оплата позволяет пользователям кошелька значительно сэкономить время и минимизировать социальные контакты, ведь совершить платеж можно за пять минут и даже не выходя из дома.

Как оплатить автоналог?

Установите или обновите приложение «Мой О!». Откройте раздел «О!Деньги». Выберите «Налоги», затем «Налог на транспорт». Заполните данные. Подтвердите оплату.

Смотрите подробную видеоинструкцию.

Электронную квитанцию об оплате можно сохранить или распечатать, отправив себе на почту или в мессенджер.

Через «О!Деньги» так же легко оплатить и другие категории налогов:

налог на недвижимое имущество;

земельный налог;

добровольный и обязательный патент.

Напомним, в 2020 году налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября, на недвижимое имущество и земельный налог — до 2 сентября.

О приложении. «Мой О!» — это функциональное мобильное приложение, которое помогает абонентам О! управлять номером, просматривать остаток гигабайтов и минут, а также оплачивать интернет, коммунальные услуги, мобильную связь и более 700 сервисов через удобный кошелек «О!Деньги».

Установите приложение в Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.