17:09
USD 77.74
EUR 92.02
RUB 1.05
Бизнес

Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома

В мобильном приложении «Мой О!» можно удобно рассчитать и сразу оплатить налог на транспорт через кошелек «О!Деньги».

Безналичная оплата позволяет пользователям кошелька значительно сэкономить время и минимизировать социальные контакты, ведь совершить платеж можно за пять минут и даже не выходя из дома.

Как оплатить автоналог? 

  1. Установите или обновите приложение «Мой О!».
  2. Откройте раздел «О!Деньги».
  3. Выберите «Налоги», затем «Налог на транспорт».
  4. Заполните данные.
  5. Подтвердите оплату.

Смотрите подробную видеоинструкцию.

Электронную квитанцию об оплате можно сохранить или распечатать, отправив себе на почту или в мессенджер.

Через «О!Деньги» так же легко оплатить и другие категории налогов:

  • налог на недвижимое имущество;
  • земельный налог;
  • добровольный и обязательный патент.

Напомним, в 2020 году налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября, на недвижимое имущество и земельный налог — до 2 сентября.

О приложении. «Мой О!» — это функциональное мобильное приложение, которое помогает абонентам О! управлять номером, просматривать остаток гигабайтов и минут, а также оплачивать интернет, коммунальные услуги, мобильную связь и более 700 сервисов через удобный кошелек «О!Деньги».

Установите приложение в Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163054/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
Новости технического развития Мобильного оператора О!
Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успей получить кэшбек 1000 сомов до 1 сентября при покупке Redmi Note 9/9S
Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
70 кислородных концентраторов закуплены оператором O! для передачи больницам
Мобильный оператор О! предупреждает о мифах и фейках на тему 5G
Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
Популярные новости
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей? Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Бизнес
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
21 августа, пятница
17:03
В республиканском штабе сообщили, граждане каких стран могут въехать в КР В республиканском штабе сообщили, граждане каких стран...
16:59
Кубатбеку Боронову показали, как асфальтируют дороги в селах Иссык-Куля
16:41
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
16:39
В Аламединском районе ликвидировали точки стихийной торговли
16:22
Фото дня. Дастан Бекешев вышел на одиночный пикет, в соцсетях оценили его шутку