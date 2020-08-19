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Бизнес

«Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»

«Яндекс» запускает Go — приложение, которое объединяет в одном месте сервисы для решения ежедневных задач.

В Кыргызстане в приложении «Яндекс Go» сейчас собраны быстрое передвижение по городу на такси и моментальная отправка вещей; в других странах могут добавиться экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, «живое» расписание общественного транспорта, каршеринг и поездки с персональным водителем.

Go появится на месте приложения «Яндекс.Такси». Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, «Яндекс Go» будет использовать все их ключевые технологии.

Водители, выполняющие заказы сервисов, будут меньше работать «вхолостую» и не будут простаивать в ожидании заказов.

«Яндекс Go позволяет людям решать любые задачи, связанные с передвижением по городу, быстро и точно в срок. Такси приезжает меньше чем за пять минут, доставка вещей или документов в среднем занимает 20 минут. Благодаря технологиям и платформам внутри экосистемы «Яндекса» мы делаем повседневные дела настолько легкими, что люди могут ими заниматься на бегу и параллельно с другими делами», — рассказывает Даниил Шулейко, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Такси».

Вместе с названием изменится интерфейс «Яндекс Go», но останется преемственность со стилем «Яндекс.Такси».

Пользователям приложения «Яндекс.Такси» нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на «Яндекс Go». Для новых пользователей сервис Яндекс Go уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.

Яндекс.Такси запустился в Бишкеке в ноябре 2017 года, сейчас сервисом также можно воспользоваться в Оше. В начале этого года помимо поездок на такси в нем стала доступна функция доставки.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162873/
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