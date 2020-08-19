10:17
USD 77.87
EUR 92.76
RUB 1.06
Бизнес

Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?

Перевести деньги родным, друзьям или деловым партнерам в любой город Казахстана стало гораздо удобнее! Теперь пользователям кошелька «О!Деньги» доступны онлайн-переводы не только на кошельки и карты Кыргызстана, но и на все банковские карты Казахстана!

Новая услуга позволяет пополнять карты в любое время 24/7 не выходя из дома и без открытия банковского счета. Пополнение занимает всего несколько минут, а средства зачисляются на счет получателя моментально!

Как совершить перевод? ⠀

  1. Откройте приложение «Мой О!», раздел «О!Деньги».
  2. Выберите в каталоге «Кошельки и банки».
  3. Найдите «Пополнение карт банков Казахстана».
  4. Укажите номер карты, нужную сумму и оплатите.

Максимальная сумма разового платежа — 15 тысяч сомов.

Комиссия: при переводе до 3 тысяч сомов — 60 сомов, свыше 3 тысяч — 2 процента от суммы перевода.


Через кошелек «О!Деньги» также легко пополнить Qiwi и другие кошельки, карты «Элкарт» и ВСЕ карты банков DemirBank, «Банк Кыргызстан», «Банк Компаньон», «Бай Тушум».

Установите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162836/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Новости технического развития Мобильного оператора О!
Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успей получить кэшбек 1000 сомов до 1 сентября при покупке Redmi Note 9/9S
Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
70 кислородных концентраторов закуплены оператором O! для передачи больницам
Мобильный оператор О! предупреждает о мифах и фейках на тему 5G
Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
Популярные новости
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей? Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
Роботизированная хирургия в&nbsp;лечении рака мочеполовой системы Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы
Бизнес
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей? Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
Lalafo 5&nbsp;лет! Lalafo 5 лет!
19 августа, среда
10:02
Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в Кыргызстане Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрит...
09:45
Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
09:44
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 августа
09:30
Возле Ошского рынка появятся камеры видеонаблюдения. На рынке они уже есть
09:25
В Караколе продлили время работы кафе и ресторанам