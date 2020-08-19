Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?

Перевести деньги родным, друзьям или деловым партнерам в любой город Казахстана стало гораздо удобнее! Теперь пользователям кошелька «О!Деньги» доступны онлайн-переводы не только на кошельки и карты Кыргызстана, но и на все банковские карты Казахстана!
Новая услуга позволяет пополнять карты в любое время 24/7 не выходя из дома и без открытия банковского счета. Пополнение занимает всего несколько минут, а средства зачисляются на счет получателя моментально!
Как совершить перевод? ⠀
- Откройте приложение «Мой О!», раздел «О!Деньги».
- Выберите в каталоге «Кошельки и банки».
- Найдите «Пополнение карт банков Казахстана».
- Укажите номер карты, нужную сумму и оплатите.
Максимальная сумма разового платежа — 15 тысяч сомов.
Комиссия: при переводе до 3 тысяч сомов — 60 сомов, свыше 3 тысяч — 2 процента от суммы перевода.
Через кошелек «О!Деньги» также легко пополнить Qiwi и другие кошельки, карты «Элкарт» и ВСЕ карты банков DemirBank, «Банк Кыргызстан», «Банк Компаньон», «Бай Тушум».
Установите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.