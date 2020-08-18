Новости технического развития Мобильного оператора О!

Приближается новый учебный год, который большинство школьников начнут онлайн. Именно поэтому активное развитие сети Мобильный оператор О! считает актуальным не только в крупных городах и районных центрах, но и в отдаленных регионах.

На днях техническими специалистами улучшено качество сигнала во всех семи областях страны более чем в 55 населенных пунктах страны:

Чуйская область: в городах Бишкеке, Канте, Каинды, а также в селах Кировском, Асылбаш, Ленинском, Джал, Дачи-СУ, Студенческом, Кызыл-Туу;

в городах Бишкеке, Канте, Каинды, а также в селах Кировском, Асылбаш, Ленинском, Джал, Дачи-СУ, Студенческом, Кызыл-Туу; Иссык-Кульская область: в селах Керег-Таш, Баетовка, Керег-Таш, Корумду;

в селах Керег-Таш, Баетовка, Керег-Таш, Корумду; Таласская область: в селах Кек-Кашат, Боо-Терек, Кыргызстан, Туйте, Ынтымак, Боо-Терек, Арал, Кара-Суу, Манас;

в селах Кек-Кашат, Боо-Терек, Кыргызстан, Туйте, Ынтымак, Боо-Терек, Арал, Кара-Суу, Манас; Нарынская область: в селах Кара-Бюрген, Кара-Кюнгей, Баш-Каинды;

в селах Кара-Бюрген, Кара-Кюнгей, Баш-Каинды; Джалал-Абадская область: в городе Джалал-Абаде, в селах Кош-Булак, Шамалды-Сай, Достук, Кызыл-Туу, Сары-Талаа, Базар-Коргон, Сузак, Кош-Улак, Саргата, Чон-Арык, имени Куйбышева (Бала-Чычкан);

в городе Джалал-Абаде, в селах Кош-Булак, Шамалды-Сай, Достук, Кызыл-Туу, Сары-Талаа, Базар-Коргон, Сузак, Кош-Улак, Саргата, Чон-Арык, имени Куйбышева (Бала-Чычкан); Ошская область: в городах Оше, Араване, в селах Кукалапаш, Суткор, Телейкен, Пахта, Октябрь, Коммунист (Джаны-Кыштак), Кызыл-Байрак, Коммунизм;

в городах Оше, Араване, в селах Кукалапаш, Суткор, Телейкен, Пахта, Октябрь, Коммунист (Джаны-Кыштак), Кызыл-Байрак, Коммунизм; Баткенская область: в городе Исфане, в селах Караван, Кара-Джыгач, Кара-Кыштак, Кара-Булак, Маданият, Орукзар, Келечек.

«Мы стараемся заранее предвидеть рост нагрузки, провести своевременные работы и учесть пожелания абонентов об увеличении емкости сети. Эта работа ведется непрерывно», — отметил технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

В компании налажена обратная связь, поэтому если у вас возникнут вопросы или пожелания, вы всегда можете написать в личные сообщения на официальных страничках Мобильного оператора О!: Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» или Twitter.

С полным списком зон поддержки 4G LTE в сети О! можно ознакомиться на сайте компании. Сегодня уже более 98 процентов населения всей страны имеет доступ к этой высокоскоростной технологии.