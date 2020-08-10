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Бизнес

Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola

Компания MegaCom совместно с ЗАО «Кок­а-Кола Бишкек Боттле­рс» запускают совмес­тную акцию «Миллионы подарков от MegaCom», в рамках которой абонентам предоставл­яется возможность получить гарантирова­нные призы при покуп­ке напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite и Bonaqua.​

Принять участие в ак­ции может любой абон­ент MegaCom. Для этого достаточно приобрести любой из перечисленных нап­итков объемом 0,5 ли­тра со специально ма­ркированной крышкой серого цвета.

Под кр­ышкой акционной буты­лки вы найдете промо­код, который необход­имо ввести в мобильн­ое приложение Mega24. Чем больше промоко­дов абонент активиру­ет, тем ценнее стано­вится его гарантиров­анный приз:

Утолите жажду и полу­чите гарантированные призы от MegaCom. Ищите напитки с акционными крышками в магазинах республи­ки!

Акция продлится до конца сентября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162131/
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