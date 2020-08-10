Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola

Компания MegaCom совместно с ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» запускают совместную акцию «Миллионы подарков от MegaCom», в рамках которой абонентам предоставляется возможность получить гарантированные призы при покупке напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite и Bonaqua.
Принять участие в акции может любой абонент MegaCom. Для этого достаточно приобрести любой из перечисленных напитков объемом 0,5 литра со специально маркированной крышкой серого цвета.
Под крышкой акционной бутылки вы найдете промокод, который необходимо ввести в мобильное приложение Mega24. Чем больше промокодов абонент активирует, тем ценнее становится его гарантированный приз:
MegaCom. Ищите напитки с акционными крышками в магазинах республики!
Акция продлится до конца сентября 2020 года.