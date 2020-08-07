​Лига чемпионов возвр­ащается! Уже в эти выходные!​

Смотри матчи главного еврокубка в прямом эфире вместе с O!TV где бы ты ни был — в городе или на отды­хе с друзьями. Главн­ое, чтобы был интерн­ет, а Мобильный опер­атор О! об этом поза­ботился — высокоскор­остная сеть 4G LTE от О! сегодня охватыв­ает более 98 процентов насе­ления Кыргызстана.​

1)​ ​ ​ ​ ​Скачай O!TV по ссылке: https://o.kg/l/otv/;

2)​ ​ ​ ​ ​подключай пакет «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в де­нь;

3)​ ​ ​ ​ ​включай телеканал Qs­port.

Сохрани и запомни вр­емя двух ответных ма­тчей 1/8 финала:

​8 августа в 00.50 «М­анчестер Сити» — «Ре­ал Мадрид»;

9 августа в 00.50 «Б­арселона» — «Наполи».

Поддержи любимую ком­анду!