Лига чемпионов возвращается! Уже в эти выходные!
Смотри матчи главного еврокубка в прямом эфире вместе с O!TV где бы ты ни был — в городе или на отдыхе с друзьями. Главное, чтобы был интернет, а Мобильный оператор О! об этом позаботился — высокоскоростная сеть 4G LTE от О! сегодня охватывает более 98 процентов населения Кыргызстана.
1) Скачай O!TV по ссылке: https://o.kg/l/otv/;
2) подключай пакет «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день;
3) включай телеканал Qsport.
Сохрани и запомни время двух ответных матчей 1/8 финала:
- 8 августа в 00.50 «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»;
- 9 августа в 00.50 «Барселона» — «Наполи».