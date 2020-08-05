Айжан Чыныбаева о том, как преодолеть неравенство и насилие над женщинами

— В социальных сетях вас часто называют ролевой моделью для девочек, девушек, женщин. Как вы считаете, какими качествами вы обладаете, чтобы считаться таковой? Считаете ли вы себя ролевой моделью?

— Мне кажется, это так нескромно говорить, что я ролевая модель. Может, есть девочки среди моих подписчиц, которые так называют меня. Это очень приятно, но в то же время огромная ответственность. Те, кто ходит на мои тренинги, узнают, насколько я искренна, когда рассказываю свои истории и примеры. Как тренер, который много работает с молодежью, я согласна с тем, что, если ты хочешь стать успешным в чем-либо, ты должен ориентироваться на кого-то сильного в этой сфере. Это нормально. У меня есть свои ролевые модели.

— Не давит ли на вас в повседневной жизни груз ответственности?

— Давит. Я раньше не любила, когда обо мне говорили, что я публичная личность. Мне казалось, это ругательное слово. Но я не играю ролей, я такая какая есть. Я не сильно завишу от общественного мнения. В повседневной жизни я всегда понимаю, что на меня смотрят и это всегда ответственно. Поэтому я всегда работаю над собой насколько это возможно.

— Кроме того, что вы являетесь примером, вы еще возглавляли женский форум «Курак». Чего вы добились на этой площадке и насколько она оказалась полезной для женщин?

— Вначале «Курак» была достаточно закрытой организацией. В ней состояли женщины-профессионалы, которые добились успеха, но все же сомневались, нужно ли «Кураку» быть более открытым в обществе. Там были около 20-30 выдающихся женщин, которые известны по всему миру. В один момент мы решили, что нам больше надо делиться опытом, чтобы люди тоже видели наши страхи и успехи, ошибки и достижения. Моя роль как председателя «Курак» состояла в том, чтобы помочь больше открыться обществу. Мы также смогли таким образом увеличить в разы число членов. Членство у нас платное, но мы предусмотрели бесплатные места для женщин из регионов. Мы открылись максимально и оказываем различную помощь всем, кто в этом нуждается, учим женщин стать сильнее, стать предпринимателями.

Для нас важно развитие женщины как сильной реализованной в жизни личности, которая сможет воспитать сильных реализованных детей.

Я сейчас заместитель председателя «Курак» и пока работаю над своей мечтой, это онлайн-платформа про женское предпринимательство.

— Почему именно женское предпринимательство, а не какое-нибудь другое направление?

— Если человек умеет что-то делать хорошо, значит, он профи. В нашей организации есть женщины, которые многое умеют и могут поделиться опытом, и эта сфера бизнес-наставничества не была покрыта в нашей стране. Есть союзы, но они не мобильные, с иной ментальностью. А мы создали проект, где девушки и женщины обучают друг друга дизайну, блогингу, бизнесу и другое.

Курак — это лоскутное полотно, сшитое из разных по цвету, фактуре и размеру кусочков ткани, такой разнообразный у нас и состав женщин, но мы — единое целое с одной миссией. В нашем движении собрались не только предприниматели, но и учителя, врачи, биологи, ботаники. Это мы, мы разные. Предпринимательство являлось важным для нас направлением, потому что наряду с такими проблемами, как неравноправие, насилие, это еще и экономическая проблема. Когда мы начали работать глубже, то увидели, что одна из главных причин насилия и неравенства все-таки кроется в экономическом положении женщин. Наращивая фундамент, мы уже решаем вопросы неравенства и насилия.

— Насколько взаимосвязана общая идея вашего активизма и какую роль в нем играет деятельность по очистке мусора, озеленению и другое?

— Все, что естественно, и все, что от души, всегда имеет место быть и расти. Порыв помочь женщинам вылился в такую большую организацию «Курак», которая имеет международное признание. Мне кажется, что активизм очень удачно ложится под женскую тематику. Если женщина берется за определенное дело, то доводит его до конца. Не потому что «эл эмне дейт», а потому что мы не можем оставить свою страну утопать в мусоре. Мы объединяем всех, кто готов объединиться.

— Благодаря вашей акции «Таза жашоо» Кыргызстан несколько лет подряд занимает первое место в международной акции «Всемирный день чистоты». Вы смотрите больше на то, куда вас тянет, или есть какая-то миссия, которая связывает все?

— Действительно, на день чистоты нам удалось мобилизовать сотни тысяч людей по всей стране, а значит, таза жашоо — не за горами. Мне кажется, каждый из нас хочет жить в чистой стране, дышать чистым воздухом, работать в нормальных условиях, не боясь за свою жизнь. Женщины самые чувствительные в этом плане, они привыкли видеть красоту и не привыкли мириться с грязью или мусором. Для меня это органично, что мы боремся против вырубки деревьев, потому что мы понимаем, деревья дают кислород и жизнь. Мы боремся против насилия над женщинами, потому что понимаем, если женщины друг другу не помогут, то кто это сделает?

Мы помогаем женщинам зарабатывать и стать успешными, потому что невозможно быть счастливым в нищей стране.

— Женское предпринимательство кажется достаточно устойчивой попыткой изменить ситуацию, однако у многих в головах субботники и уборки больше ассоциируются с одноразовыми мероприятиями. Видите ли вы устойчивость в своей деятельности?

— Мы продвигаем устойчивую культуру learning by doing, что подразумевает обучение в процессе работы. Почему для нас важны цифры, 600 тысяч человек приняло участие в наших субботниках. Эти люди сами больше никогда не выкинут мусор. 600 тысяч «зеленых» полицейских, которые всегда будут останавливать тех, кто кидает мусор в неположенных местах. Последний год во многих регионах, где мы чистили, сложно найти грязные места для уборки — об этом говорят наши волонтеры. Это так радует! Также многие наши волонтеры «Час чистоты» выходят на уборку каждую субботу, и это стало хорошей традицией и привычкой.

Кроме этого, с 2014 года я вижу большие изменения в сознании и ментальности людей. Сейчас если кто-то бросает мусор, то получает общественное осуждение. Во всем цивилизованном мире — Лондоне, Сингапуре, Америке — за выброс мусора штрафуют полицейские. Кыргызстану тоже стоит передать право штрафовать за мусор сотрудникам правоохранительных органов. И тогда Кыргызстан станет чище. Поэтому системность есть.

— У вас есть еще одно направление деятельности — построение международных отношений. Чем вы занимаетесь на этом поприще и как это взаимосвязано с вашей работой? Не мешает ли вам бизнес заниматься активизмом?

— Для меня, безусловно, большая честь представлять Королевство Норвегия в Кыргызстане. Когда я, например, в России или Америке говорю, что я почетный консул Норвегии, все спрашивают, что я сделала такого для Норвегии, что они избрали меня на эту ответственную должность. Норвежцы заметили меня, когда я еще по линии благотворительного Ротари клуба работала с донорами из Норвегии. Мне приятно, что Норвегия одна из самых щедрых стран и очень много помогает Кыргызстану, есть ряд многомиллионных проектов помощи.

Кыргызстан — маленькая страна, и международные связи для нас имеют ключевое значение для развития экономики. Каждый гражданин должен быть своеобразным послом страны.

Бизнес, наоборот, помогает в общественной работе, а общественная работа помогает бизнесу — это переплетение и взаимоусиление. Много было международных площадок, где я представляла женский бизнес от нашей республики, мы объединяемся с женщинами из разных стран, обмениваемся опытом и знаниями.