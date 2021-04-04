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Общество

Нападение собаки на ребенка. Мэрия просит помощи в поиске владельца животного

Сегодня вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева провела совещание в связи с инцидентом, когда 1 апреля собака укусила ребенка.

Напомним, после происшествия мальчик был госпитализирован в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Согласно информации УВД Свердловского района, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. На сегодняшний день ведутся поиски хозяина собаки. Его до сих пор не нашли.

Мэрия просит очевидцев, ставших свидетелями происшествия, сообщить любую информацию о хозяине собаки породы ротвейлер по телефонам:

  • 102 — милиция;
  • 0500432815 — дежурная часть УВД Свердловского района;
  • 0312370173 — Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

«Уважаемые собаководы! Убедительная просьба не забывать о безопасности, делайте прививку от бешенства и при выгуливании в общественных местах надевайте собакам намордник», — призывают чиновники.

По данным муниципалитета, Бишкекской городской инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности по итогам первого квартала 2021 года вакцинировано 4 тысячи 337 собак против бешенства.

Ранее стало известно, что в центре Бишкека собака напала на детей. Видео опубликовали в социальной сети Facebook. Крупный пес сорвался с поводка и вначале схватил за рукав одного ребенка, после вцепился в ногу школьнику, а затем напал на женщину.

 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188755/
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