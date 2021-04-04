Нападение собаки на ребенка. Мэрия просит помощи в поиске владельца животного

Сегодня вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева провела совещание в связи с инцидентом, когда 1 апреля собака укусила ребенка.
Напомним, после происшествия мальчик был госпитализирован в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Согласно информации УВД Свердловского района, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. На сегодняшний день ведутся поиски хозяина собаки. Его до сих пор не нашли.
Мэрия просит очевидцев, ставших свидетелями происшествия, сообщить любую информацию о хозяине собаки породы ротвейлер по телефонам:
- 102 — милиция;
- 0500432815 — дежурная часть УВД Свердловского района;
0312370173 — Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.