Нападение собаки на ребенка. Мэрия просит помощи в поиске владельца животного

Сегодня вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева провела совещание в связи с инцидентом, когда 1 апреля собака укусила ребенка.

Напомним, после происшествия мальчик был госпитализирован в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Согласно информации УВД Свердловского района, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. На сегодняшний день ведутся поиски хозяина собаки. Его до сих пор не нашли.

Мэрия просит очевидцев, ставших свидетелями происшествия, сообщить любую информацию о хозяине собаки породы ротвейлер по телефонам:

102 — милиция;

0500432815 — дежурная часть УВД Свердловского района;

0312370173 — Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

«Уважаемые собаководы! Убедительная просьба не забывать о безопасности, делайте прививку от бешенства и при выгуливании в общественных местах надевайте собакам намордник», — призывают чиновники.

По данным муниципалитета, Бишкекской городской инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности по итогам первого квартала 2021 года вакцинировано 4 тысячи 337 собак против бешенства.