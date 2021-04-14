COVID-19. Бишкекчане звонят в службу 118, чтобы не платить за тест ПЦР

Бишкекчане звонят в службу 118, чтобы не платить за тест ПЦР. Об этом во время встречи с волонтерами сообщила вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева.

Волонтеры отметили, что не всегда люди могут дозвониться до кол-центра 118 или их заявки там не принимают.

«Мы постоянно проводим мониторинг звонков. Бывает, что люди звонят, называют симптомы, чтобы к ним отправили мобильную бригаду. А на месте выясняется, что они не болеют, просто не хотят сдавать платно анализ ПЦР. И таких случаев много», — сказала она.

Отметим, что на встрече обсуждался вопрос создания реестра волонтерских организаций, которые могут быть задействованы в случае обострения эпидситуации с COVID-19.