Всплеск эмоций. Мэрия Бишкека отреагировала на заявление Айжан Чыныбаевой

Команда мэрии Бишкека разочарована новостью о заявлении Айжан Чыныбаевой о сложении полномочий вице-мэра столицы по социальной политике. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

«Работа в столичном муниципалитете, действительно, изнуряющая как в психологическом, так и в физическом планах. Мы понимаем, что должность вице-мэра по социальным вопросам очень ответственная, эмоционально сложная. Помимо социального направления, Айжан Чыныбаева в том числе курирует борьбу с пандемией в столице. Более того, вице-мэр по сей день активный участник по сбору и распределению гуманитарной помощи в Баткенскую область», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что ценят ее стойкую отверженность и полную самоотдачу своей работе.

«Мэрия расценивает видео на странице вице-мэра как выплеск эмоций, накопившихся за непростой для всех нас период. К слову, официально Айжан Чыныбаева до сих пор действующий вице-мэр», — отметили в муниципалитете.

Ранее Айжан Чыныбаева сообщила на своей странице в Instagram, что уходит с должности вице-мэра, так как не согласна с политикой и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова, тем, как он руководит.