12:38
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Агент 024

Бескультурье, мат, агрессия. Экоактивистка призывает власти спасти Иссык-Куль

Как развивать туризм и вести отельный бизнес на Иссык-Куле, если на пляже нет места для клиентов, оплативших свой отдых в этом отеле, задалась вопросом глава общественного фонда «Эко деми» Айжан Чыныбаева. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Если каждый прохожий приходит на пляж и оставляет кучу мусора и грозит президентом? А президент призывает народ не сорить. Кто хочет, заходит на пляж и ложится под зонты, не предназначенные для них», — отметила Айжан Чыныбаева.

По ее словам, люди ведут себя агрессивно, угрожают и матерятся на постольцев отелей и сотрудников.

«Как соблюсти стандарты качества обслуживания? И при этом все требования к бизнесу только ужесточаются, а помощи сезонному бизнесу просто нет. Так, аренда пляжа в этом году увеличена в 10 раз.
Вседозволенность приводит к беспределу, небезопасному отдыху и удару по туристическому потенциалу страны. Государство должно создать диалог с собственниками пансионатов и гостевых домов для разработки правил использования пляжей, чтобы было удобно клиентам отелей и всем местным отдыхающим», — высказалась автор поста.

со страницы Айжан Чыныбаевой в Facebook
Фото со страницы Айжан Чыныбаевой в Facebook

По ее словам, экоактивисты почти каждую неделю проводят уборку и в Бишкеке, и на Иссык-Куле, «но на отдых приезжают как будто самые невоспитанные жители республики».

Уят сплошной и боль за наше озеро, добавила Айжан Чыныбаева.

Она также написала, что не видно, как работают экомилиция и Минприроды, нет работы Минкультуры с населением.

«Вице-премьер Байсалов должен активнее пользоваться своим креслом и портфелем и креативностью для работы с населением по экообразованию. Инструментов куча! Нужно только захотеть», — резюмировала активистка.

Она обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с призывом помочь решить проблему, «иначе потеряем наш Иссык-Куль и не только».

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/337651/
просмотров: 1388
Версия для печати
Материалы по теме
Пусть уступит дорогу молодым. Замминистра культуры ответил Айжан Чыныбаевой
Только один день чистоты экономит государству более $1,2 миллиона — активистка
В Кыргызстане в преддверии Всемирного дня чистоты стартует экоакция
Всплеск эмоций. Мэрия Бишкека отреагировала на заявление Айжан Чыныбаевой
Айжан Чыныбаева покинула должность вице-мэра Бишкека
COVID-19. Бишкекчане звонят в службу 118, чтобы не платить за тест ПЦР
Нападение собаки на ребенка. Мэрия просит помощи в поиске владельца животного
Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет
1 марта школы и детсады не откроются. Мэрии Бишкека не разрешили это сделать
Никого не хотела обидеть. Айжан Чыныбаева о том, почему назвала детей продуктом
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Жители Новопавловки жалуются на&nbsp;ужасные условия после присоединения к&nbsp;Бишкеку Жители Новопавловки жалуются на ужасные условия после присоединения к Бишкеку
Жители дома &laquo;Байчечекей&raquo; требуют вернуть им&nbsp;отнятую детскую площадку Жители дома «Байчечекей» требуют вернуть им отнятую детскую площадку
Жители Военно-Антоновки жалуются на&nbsp;отсутствие воды и&nbsp;дым возле детсада Жители Военно-Антоновки жалуются на отсутствие воды и дым возле детсада
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
28 июля, понедельник
12:33
Внимание! В отдельных частях Бишкека не будет воды Внимание! В отдельных частях Бишкека не будет воды
12:30
Жители жилых комплексов на проспекте Айтматова остались отрезаны от выездов
12:27
МП «Бишкекасфальтсервис» обновляет знаки, разметку, чинит тротуары
12:07
25 лет союзничеству Кыргызстана и России: посол РФ Сергей Вакунов дал интервью
12:04
Установка зарядных станций для электромобилей в зданиях запрещена, напомнило МЧС