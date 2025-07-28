Бескультурье, мат, агрессия. Экоактивистка призывает власти спасти Иссык-Куль

Как развивать туризм и вести отельный бизнес на Иссык-Куле, если на пляже нет места для клиентов, оплативших свой отдых в этом отеле, задалась вопросом глава общественного фонда «Эко деми» Айжан Чыныбаева. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Если каждый прохожий приходит на пляж и оставляет кучу мусора и грозит президентом? А президент призывает народ не сорить. Кто хочет, заходит на пляж и ложится под зонты, не предназначенные для них», — отметила Айжан Чыныбаева.

По ее словам, люди ведут себя агрессивно, угрожают и матерятся на постольцев отелей и сотрудников.

«Как соблюсти стандарты качества обслуживания? И при этом все требования к бизнесу только ужесточаются, а помощи сезонному бизнесу просто нет. Так, аренда пляжа в этом году увеличена в 10 раз.

Вседозволенность приводит к беспределу, небезопасному отдыху и удару по туристическому потенциалу страны. Государство должно создать диалог с собственниками пансионатов и гостевых домов для разработки правил использования пляжей, чтобы было удобно клиентам отелей и всем местным отдыхающим», — высказалась автор поста.

Фото со страницы Айжан Чыныбаевой в Facebook

По ее словам, экоактивисты почти каждую неделю проводят уборку и в Бишкеке, и на Иссык-Куле, «но на отдых приезжают как будто самые невоспитанные жители республики».

Уят сплошной и боль за наше озеро, добавила Айжан Чыныбаева.

Она также написала, что не видно, как работают экомилиция и Минприроды, нет работы Минкультуры с населением.

«Вице-премьер Байсалов должен активнее пользоваться своим креслом и портфелем и креативностью для работы с населением по экообразованию. Инструментов куча! Нужно только захотеть», — резюмировала активистка.

Она обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с призывом помочь решить проблему, «иначе потеряем наш Иссык-Куль и не только».

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