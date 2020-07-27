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Бизнес

Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)

Мобильный оператор О! улучшил покрытие и емкость сети 4G LTE сразу в шести областях страны. Места для работы над оборудованием были определены техническими специалистами на основе анализа нагрузки на сетевую инфраструктуру, а также обращений абонентов. Так, мобильный интернет стал быстрее, а качество связи лучше в следующих населенных пунктах:

  • Чуйская область: в городе Бишкеке и в селах Военно-Антоновка, Белек, Нижняя Серафимовка, Новопокровка, Арашан, Октябрьское, имени Ленина, Талды-Булак, Кара-Ой;
  • Иссык-Кульская область: в городах Караколе, Чолпон-Ате, в селах Бостери, Сары-Ой, Чон Сары-Ой, Берю-Баш, Дархан, Большевик, Торт-Куль, Кабак, Байзак, Бактуу-Долоноту, Барскоон и пгт Пристань-Пржевальск;
  • Нарынская область: в селах Ача-Каинды, Кара-Тоо, Кызыл-Жылдыз;
  • Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абаде, Кара-Куле, Таш-Кумыре, в селах Кашка-Суу, Кайырма, Джараке, Джон, Момбеково, Арал, Кумуш-Азиз, Джийде, Кара-Чолок, Массы, Кызыл-Джар, Джыл-Кол, Сузак, Гюльстан, Джар-Кыштак, Благовещенка, Мундуз;
  • Ошская область: в городе Оше, а также в селах Тогуз-Булак, Сары-Булак, Сары-Кюнгей, Кара-Таш, Нойгут, Джийде, Керме-Тоо, Кыргызстан, Кызыл-Кыштак, Кара-Кульджа;
  • Баткенская область: в селах Джаны-Айыл, Халмион, Чет-Кызыл, Кызыл-Жол, Чимген, Ак-Татыр, Интернациональное.
 

Значение мобильной связи сегодня сложно переоценить. С помощью мобильного интернета сегодня абоненты О! не просто общаются с близкими, но и получают образование, работают удаленно, могут оплачивать бесконтактно и не выходя из дома покупки из магазинов, а также более 700 нужных сервисов через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» и еще многое другое.

Охват 4G LTE от О! составляет более 98 процентов населения Кыргызстана. Карта покрытия сети О! и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg.

Пишите — ответим!

Кстати, любые вопросы, которые у вас могут возникнуть по поводу использования различных услуг сети О!, вы можете задать на официальных страничках Мобильного оператора О!: Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» или Twitter.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160866/
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