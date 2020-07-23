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Бизнес

30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары

Снова скидки, и снова 30 процентов экономии и выгодных покупок!

30 магазинов O!Store Джалал-Абадской, Ошской и Таласской областей дарят возможность приобрести аксессуары для мобильных с приличной скидкой 30 процентов.

В O!Store вы найдете самые современные смартфоны на любой вкус и кошелек. Это мировые бренды Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor, а также бюджетные Inoi, Jinga. Стоимость телефонов начинается от 4 тысяч 290 сомов. Любой из них можно купить в кредит или в рассрочку без первоначального взноса и процентов банка.

Тысячи аксессуаров на выбор: чехлы на телефоны, защитные стекла, пленки, переходники, адаптеры и многое другое. Консультанты помогут подобрать все необходимое и подключить выгодный тариф от Мобильного оператора О!. Подробная информация по номеру 0705007000 и на сайте ostore.kg.

Все для мобильных — в O!Store.

Акция действует на аксессуары до 1 тысячи сомов с 23 июля по 31 августа 2020 года включительно. Количество товара ограничено, товар сертифицирован. Кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в их предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Список магазинов, участвующих в акции:

Джалал-Абадская область

  • г. Джалал-Абад, ул. Ленина, 34, дом быта, 1-й этаж;
  • г. Джалал-Абад, ул. Ленина, 40, левое крыло ТД «Айгуль», ЦУМ;
  • с. Базар-Коргон, ул. Асылбека Текебаева, б/н, рядом с центральным рынком;
  • г. Кочкор-Ата, ул. Гагарина, б/н (сберкасса «Айыл Банка»);
  • г. Сузак, ул. Дакан-Павлан, д. 75 (центральная больница);
  • г. Ала-Бука, ул. Токтогула С. (напротив центрального рынка);
  • с. Кербен, ул. Ниязалы (напротив ресторана «Сары-Челек»);
  • с. Кербен, ул. Уметалиева, б/н (рядом с банком «Компаньон»);
  • г. Таш-Кумыр, ул. Строительная, б/н (микрорайон);
  • г. Кара-Куль, ул. Ленина (магазин «Акшоола»);
  • г. Шамалдысай, ул. Кыргызстан (напротив продуктового магазина «Аман»);
  • г. Майлуу-Суу, ул. Ленина, 73 (напротив центрального рынка);
  • г. Токтогул, ул. Кыргызстан, б/н (напротив «РСК Банка»);
  • г. Токтогул, ул. Суеркулова, б/н (напротив центральной площади).

Ошская область

  • г. Ноокат, ул. Ошская, 13 (напротив кафе «Кыргызстан»);
  • с. Араван, ул. Ош-3000 (напротив центрального рынка);
  • г. Ош, ул. Курманджан Датки, 256 (бывшая Араванская, напротив «Сити-Маркета»);
  • г. Кара-Суу, ул. Ленина, 24, рынок «Турат Али» (напротив центрального входа);
  • г. Кара-Суу, ул. Ленина (напротив рынка «Турат Али»);
  • г. Ош, ул. Курманджан Датки, 350 (район Шайит-Тепе, рядом с магазином стройматериалов «Галерея»);
  • г. Ош, ул. Карасуйская, 20, ТЦ «Саид Мухтар»;
  • с. Гулчо, ул. Нарматова, б/н (напротив автовокзала);
  • с. Куршаб, ул. Камчыбекова, б/н (мучной базар);
  • г. Ош, ул. Т.Жумабаева, 16 (пересечение с ул. Шакирова (бывшая Гагарина);
  • г. Ош, ул. Монуева, 138 (около областной больницы);
  • г. Ош, пр. Масалиева, 16б (напротив кафе «Туркистан»).

Таласская область

  • г. Талас, ул. Манаса, 185, пересечение с ул. Сарыгулова (центральный рынок);
  • г. Талас, ул. Оторбаева, 331а, торговый комплекс «Салкын», 1-й этаж (в здании «Мол Булак»);
  • г. Талас, ул. Сарыгулова, 36, ТЦ «Алтын-Казык», пересекает ул. Ажыбека Датки (центральный рынок);
  • с. Кызыл-Адыр, ул. Чингиза Айтматова, 40, район автовокзала, рядом с ТЦ «Алтын-Казык».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160496/
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