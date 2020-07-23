30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары

Снова скидки, и снова 30 процентов экономии и выгодных покупок!

30 магазинов O!Store Джалал-Абадской, Ошской и Таласской областей дарят возможность приобрести аксессуары для мобильных с приличной скидкой 30 процентов.

В O!Store вы найдете самые современные смартфоны на любой вкус и кошелек. Это мировые бренды Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor, а также бюджетные Inoi, Jinga. Стоимость телефонов начинается от 4 тысяч 290 сомов. Любой из них можно купить в кредит или в рассрочку без первоначального взноса и процентов банка.

Тысячи аксессуаров на выбор: чехлы на телефоны, защитные стекла, пленки, переходники, адаптеры и многое другое. Консультанты помогут подобрать все необходимое и подключить выгодный тариф от Мобильного оператора О!. Подробная информация по номеру 0705007000 и на сайте ostore.kg.

Все для мобильных — в O!Store.

Акция действует на аксессуары до 1 тысячи сомов с 23 июля по 31 августа 2020 года включительно. Количество товара ограничено, товар сертифицирован. Кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в их предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Список магазинов, участвующих в акции:

Джалал-Абадская область

г. Джалал-Абад , ул. Ленина, 34, дом быта, 1-й этаж;

, ул. Ленина, 34, дом быта, 1-й этаж; г. Джалал-Абад , ул. Ленина, 40, левое крыло ТД «Айгуль», ЦУМ;

, ул. Ленина, 40, левое крыло ТД «Айгуль», ЦУМ; с. Базар-Коргон , ул. Асылбека Текебаева, б/н, рядом с центральным рынком;

, ул. Асылбека Текебаева, б/н, рядом с центральным рынком; г. Кочкор-Ата , ул. Гагарина, б/н (сберкасса «Айыл Банка»);

, ул. Гагарина, б/н (сберкасса «Айыл Банка»); г. Сузак , ул. Дакан-Павлан, д. 75 (центральная больница);

, ул. Дакан-Павлан, д. 75 (центральная больница); г. Ала-Бука , ул. Токтогула С. (напротив центрального рынка);

, ул. Токтогула С. (напротив центрального рынка); с. Кербен , ул. Ниязалы (напротив ресторана «Сары-Челек»);

, ул. Ниязалы (напротив ресторана «Сары-Челек»); с. Кербен , ул. Уметалиева, б/н (рядом с банком «Компаньон»);

, ул. Уметалиева, б/н (рядом с банком «Компаньон»); г. Таш-Кумыр , ул. Строительная, б/н (микрорайон);

, ул. Строительная, б/н (микрорайон); г. Кара-Куль , ул. Ленина (магазин «Акшоола»);

, ул. Ленина (магазин «Акшоола»); г. Шамалдысай , ул. Кыргызстан (напротив продуктового магазина «Аман»);

, ул. Кыргызстан (напротив продуктового магазина «Аман»); г. Майлуу-Суу , ул. Ленина, 73 (напротив центрального рынка);

, ул. Ленина, 73 (напротив центрального рынка); г. Токтогул , ул. Кыргызстан, б/н (напротив «РСК Банка»);

, ул. Кыргызстан, б/н (напротив «РСК Банка»); г. Токтогул, ул. Суеркулова, б/н (напротив центральной площади).

Ошская область

г. Ноокат , ул. Ошская, 13 (напротив кафе «Кыргызстан»);

, ул. Ошская, 13 (напротив кафе «Кыргызстан»); с. Араван , ул. Ош-3000 (напротив центрального рынка);

, ул. Ош-3000 (напротив центрального рынка); г. Ош , ул. Курманджан Датки, 256 (бывшая Араванская, напротив «Сити-Маркета»);

, ул. Курманджан Датки, 256 (бывшая Араванская, напротив «Сити-Маркета»); г. Кара-Суу , ул. Ленина, 24, рынок «Турат Али» (напротив центрального входа);

, ул. Ленина, 24, рынок «Турат Али» (напротив центрального входа); г. Кара-Суу , ул. Ленина (напротив рынка «Турат Али»);

, ул. Ленина (напротив рынка «Турат Али»); г. Ош , ул. Курманджан Датки, 350 (район Шайит-Тепе, рядом с магазином стройматериалов «Галерея»);

, ул. Курманджан Датки, 350 (район Шайит-Тепе, рядом с магазином стройматериалов «Галерея»); г. Ош , ул. Карасуйская, 20, ТЦ «Саид Мухтар»;

, ул. Карасуйская, 20, ТЦ «Саид Мухтар»; с. Гулчо , ул. Нарматова, б/н (напротив автовокзала);

, ул. Нарматова, б/н (напротив автовокзала); с. Куршаб , ул. Камчыбекова, б/н (мучной базар);

, ул. Камчыбекова, б/н (мучной базар); г. Ош , ул. Т.Жумабаева, 16 (пересечение с ул. Шакирова (бывшая Гагарина);

, ул. Т.Жумабаева, 16 (пересечение с ул. Шакирова (бывшая Гагарина); г. Ош , ул. Монуева, 138 (около областной больницы);

, ул. Монуева, 138 (около областной больницы); г. Ош, пр. Масалиева, 16б (напротив кафе «Туркистан»).

Таласская область