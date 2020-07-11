70 кислородных концентраторов закуплены оператором O! для передачи больницам

Мобильный оператор O! закупил 70 медицинских стационарных аппаратов для дыхания (кислородных концентраторов) на сумму более 5 миллионов сомов.

В ближайшее время аппараты будут поставлены в Бишкек и переданы Минздраву для распределения в больницы, которые остро нуждаются в этом оборудовании. Надеемся, что это поможет нашим врачам спасти больше жизней тяжелобольных пневмонией.

Бесплатная связь для медиков

Напоминаем, что Мобильный оператор O! обеспечивает бесплатной связью и интернетом медицинский персонал, задействованный в лечении и обслуживании больных COVID-19.

Для подключения сотрудников медицинских учреждений руководству ЦСМ, центральных и территориальных больниц и госпиталей необходимо предоставить списки медперсонала с указанием ФИО, должности и номера мобильного телефона. Подключение специального бесплатного тарифа сроком на два месяца может быть осуществлено автоматически удаленно по спискам. При необходимости бесплатно будут доставлены новые SIM-карты со специальным тарифным планом.

Контактные телефоны/WhаtsApp:

0700 000 786;

0700 000 789;

0700 000 504.

E-mail: doctor@nurtelecom.kg

Сегодня как никогда важно быть вместе, сплотиться в это тяжелое время и помогать друг другу.