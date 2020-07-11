70 кислородных концентраторов закуплены оператором O! для передачи больницам

Мобильный оператор O! закупил 70 медицинских стационарных аппаратов для дыхания (кислородных концентраторов) на сумму более 5 миллионов сомов.
В ближайшее время аппараты будут поставлены в Бишкек и переданы Минздраву для распределения в больницы, которые остро нуждаются в этом оборудовании. Надеемся, что это поможет нашим врачам спасти больше жизней тяжелобольных пневмонией.
Бесплатная связь для медиков
Напоминаем, что Мобильный оператор O! обеспечивает бесплатной связью и интернетом медицинский персонал, задействованный в лечении и обслуживании больных COVID-19.
Для подключения сотрудников медицинских учреждений руководству ЦСМ, центральных и территориальных больниц и госпиталей необходимо предоставить списки медперсонала с указанием ФИО, должности и номера мобильного телефона. Подключение специального бесплатного тарифа сроком на два месяца может быть осуществлено автоматически удаленно по спискам. При необходимости бесплатно будут доставлены новые SIM-карты со специальным тарифным планом.
Контактные телефоны/WhаtsApp:
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0700 000 786;
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0700 000 789;
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0700 000 504.
E-mail: doctor@nurtelecom.kg
Сегодня как никогда важно быть вместе, сплотиться в это тяжелое время и помогать друг другу.