Мобильный оператор О! предупреждает о мифах и фейках на тему 5G

В связи с участившимися случаями распространения фейковой информации и небылицами о технологии 5G в связи с COVID-19 на территории Кыргызстана Мобильный оператор О! начинает серию публикаций под хештегом #5Gинфо, где расскажет все о технологии пятого поколения.

Выпуск #1

Информация о вреде 5G — неправда

Во-первых и в главных, в Кыргызстане эта технология еще не работает. Это заявление Госагентства связи. Сотовые операторы пока не имеют права устанавливать и эксплуатировать оборудование сетей 5G без разрешения регулятора.

Во-вторых, Мобильный оператор О! официально сообщает, что не внедрял новую технологию в эксплуатацию.

Факт: вирусы не могут путешествовать по радио и мобильным сетям

Обратите особое внимание на факты, научные данные и заявление ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Вирусы не могут путешествовать по радиоволнам или мобильным сетям. Например, интенсивная вспышка коронавируса была в Иране, республике, которая даже не собиралась внедрять оборудование 5G. В то же время Южная Корея, являясь крупнейшей в мире страной по количеству развертывания сетей 5G, смогла эффективно сдержать вспышку с помощью мер общественного здравоохранения. COVID-19 распространяется во многих государствах, где еще нет 5G-покрытия и никакой связи между внедрением новых технологий и распространением вирусной болезни.

COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем, когда зараженный человек близко кашляет, чихает или говорит. Люди также могут заразиться, касаясь загрязненной поверхности, а затем глаз, рта или носа. По-прежнему самым надежным способом защиты являются социальная дистанция не менее 1,5-2 метров, ношение масок, а также тщательное мытье рук мылом или обработка антисептиком.

Не поддавайтесь дезинформации и не позволяйте вводить себя в заблуждение!

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