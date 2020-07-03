Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store

Сеть магазинов O!Store дарит надежную защиту вашим новым смартфонам.

К каждой покупке смартфона Huawei P30 Litе, Y9 Prime или P Smart Z вы получаете чехол + стекло для него в ПОДАРОК!

В O!Store можно оформить покупку в кредит или в рассрочку без первоначального взноса и без переплат. Все документы на покупку можно заполнить онлайн на сайте ostore.kg.

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ПОДАРОК +10 ГИГАБАЙТ скоростного интернета при заказе онлайн на сайте ostore.kg;

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Количество смартфонов и подарков по акции ограничено. Акция действует во всех магазинах O!Store с 1 июля по 31 июля 2020 года включительно. При покупке одного смартфона по акции можно получить один чехол и одно стекло в подарок. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.