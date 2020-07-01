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Бизнес

СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке

В самом центре Бишкека для удобства клиентов открылся новый магазин сети O!Store, где можно приобрести смартфоны и аксессуары от официальных представителей мировых брендов Xiaomi, LG, Huawei, Honor, Samsung, Apple.

Флагманский магазин O!Store открыт каждый день без перерывов и выходных с 9.00 до 19.00 по адресу: улица Абдрахманова (бывшая Советская), 170/2.

Скидка 20 процентов

20-й по счету филиал в столице отмечает свое открытие скидкой 20 процентов на все аксессуары. Это могут быть легендарные колонки JBL с чистейшим звуком, крутые рюкзаки для ноутбуков или поясные сумки RivaCase, наушники, чехлы, защитные стекла, пленки и многое другое. Акция продлится до 31 июля 2020 года включительно.

Мы заботимся о вас

Уважаемые посетители! Напоминаем вам о важности соблюдения дистанции и санитарных норм. Каждый магазин O!Store проходит дезинфекцию согласно утвержденным алгоритмам Минздрава. Все сотрудники оснащены необходимой защитой, а для клиентов предусмотрена возможность обработки рук дезинфицирующим спреем. Берегите себя и здоровье ваших близких!

Закажи онлайн — получи подарок!

Помните, что смартфоны также можно заказать онлайн на сайте ostore.kg, а вдобавок получить приятный БОНУС +10 ГБ скоростного интернета. Любой смартфон можно оформить в кредит или рассрочку тоже онлайн без первоначального взноса и переплат.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/157959/
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