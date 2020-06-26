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Бизнес

Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети

Несмотря на сложности, вызванные борьбой с коронавирусом, а также закрытые границы, Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в развитие сети, а технические специалисты — плановые работы по увеличению охвата и емкости 4G LTE-сети О!. Ниже июньский список населенных пунктов, жители которых смогли ощутить улучшение качества связи:

  • Чуйская область: села Аламедин, Самансур, имени Карла Маркса, территория аэропорта «Манас», а также жилмассив «Акыл-Ордо»;
  • Иссык-Кульская область: города Каракол, Балыкчы, села Кош-Коль, Пионер, Жергез, Орлиное, Тамга, Кичи-Джаргылчак, Кызыл-Суу;
  • Таласская область: село Арашан;
  • Нарынская область: село Байзак;
  • Джалал-Абадская область: города Ноокат, Джалал-Абад, Кара-Куль, села Арсланбоб, Пригородное, Чоке-Добо, Казарман;
  • Ошская область: город Ош и села Тогуз-Булак, Кара-Сегет, Борбаш, Нарай, Араван, Ош, Шарк, Араван.

Технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко отметил, что «карантинное» повышение активности абонентов происходит на фоне ежегодного роста мобильного интернет-трафика, который от года к году увеличивается примерно в два раза. Это вызвано увеличением интереса пользователей к «тяжелым» видео высокой четкости, развитием мобильных сетей LTE и в целом изменением цифровых привычек.

Новая линейка «Переходи на О!» и акция «СУПЕРХАЙП + YouTube» разработаны как раз с учетом новых потребностей и образа жизни абонентов, которым нужно больше интернета для работы, повышения квалификации, развлечений и простого общения. 

Сегодня в зоне уверенного покрытия 4G LTE-интернета О! проживает более 97 процентов населения Кыргызстана. Карта покрытия сети О! и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/157458/
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