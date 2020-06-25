Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store

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Мобильная фотография всегда была сильной стороной моделей P-серии от Huawei. И на этот раз флагманский выпуск не стал исключением. Эти смартфоны по-прежнему удерживают статус «смартфонов с первоклассными камерами». Помимо этого они обладают мощнейшей аппаратной платформой и замечательной автономностью с быстрой зарядкой.

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ТЦ «ЦУМ», 1-й этаж, проспект Чуй, 155;

ТРЦ «Бишкек Парк», этаж М1, улица Киевская, 148;

ТРЦ ГУМ «Чынар», 1-й этаж, проспект Чуй, 92;

ТЦ Beta Stores 1, слева от центрального входа, проспект Чуй, 150А;

ТЦ Beta Stores 2, 1-й этаж, проспект Юнусалиева, 177/2;

ТЦ Vefa, 1-й этаж, улица Горького, 27/1;

ТРЦ «Азия Молл», 1-й этаж, проспект имени Чингиза Айтматова, 3;

ТЦ «Дордой Плаза», улица Ибраимова, 155;

ТЦ «Беш Сары Сити», улица Бейшеналиевой, 42а, пересекает проспект Чуй.

РАССРОЧКА и КРЕДИТ

Смартфоны можно оформить в рассрочку без процентов и первоначального взноса или в кредит. В магазинах O!Store и интернет-магазине ostore.kg на все смартфоны предоставляется официальная гарантия фирмы производителя. Товар сертифицирован, количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.