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Бизнес

Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store

Не упустите возможность получить фитнес-браслет Huawei Band 4e БЕСПЛАТНО!

Просто выберите своего нового мобильного спутника — Huawei P40 Pro, P40 или P40 Lite в O!Store.

Мобильная фотография всегда была сильной стороной моделей P-серии от Huawei. И на этот раз флагманский выпуск не стал исключением. Эти смартфоны по-прежнему удерживают статус «смартфонов с первоклассными камерами». Помимо этого они обладают мощнейшей аппаратной платформой и замечательной автономностью с быстрой зарядкой.

ЕЩЕ БОНУС!

При оформлении смартфона на сайте ostore.kg можно получить приятный бонус +10 ГИГАБАЙТОВ скоростного интернет-трафика. Заказать смартфоны также можно по телефону 0705 007 000.

Акция действует с 24 июня по 31 июля 2020 года включительно в следующих филиалах O!Store:

  • ТЦ «ЦУМ», 1-й этаж, проспект Чуй, 155;
  • ТРЦ «Бишкек Парк», этаж М1, улица Киевская, 148;
  • ТРЦ ГУМ «Чынар», 1-й этаж, проспект Чуй, 92;
  • ТЦ Beta Stores 1, слева от центрального входа, проспект Чуй, 150А;
  • ТЦ Beta Stores 2, 1-й этаж, проспект Юнусалиева, 177/2;
  • ТЦ Vefa, 1-й этаж, улица Горького, 27/1;
  • ТРЦ «Азия Молл», 1-й этаж, проспект имени Чингиза Айтматова, 3;
  • ТЦ «Дордой Плаза», улица Ибраимова, 155;
  • ТЦ «Беш Сары Сити», улица Бейшеналиевой, 42а, пересекает проспект Чуй.

 

РАССРОЧКА и КРЕДИТ

Смартфоны можно оформить в рассрочку без процентов и первоначального взноса или в кредит. В магазинах O!Store и интернет-магазине ostore.kg на все смартфоны предоставляется официальная гарантия фирмы производителя. Товар сертифицирован, количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. 

За смартфонами — в O!Store.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/157346/
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