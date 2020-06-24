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Бизнес

«Оптима Банк» получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020

Global Banking and Finance Review — международное издание, посвященное финансам, отметило «Оптима Банк» наградой Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020, признав лучшим банком, предлагающим инновационные цифровые услуги, сервисы и продукты.

 

Нам очень приятно, что принятая стратегия нашего банка, нацеленная на цифровизацию, была признана международными экспертами. Критерии выбора включали в себя стратегии привлечения и обслуживания онлайн-клиентов, успех в привлечении клиентов к использованию цифровых предложений, рост клиентской базы в Сети, широкий спектр предлагаемых продуктов, свидетельство ощутимых преимуществ, полученных от цифровых инициатив.

«Оптима Банк» продолжает активно работать, чтобы качественные банковские продукты и услуги от одного из самых надежных банков КР были доступны в формате онлайн всем нашим клиентам. Наша цель — укрепиться в позиции технологически ориентированного и инновационного банка, обеспечивая лучший цифровой опыт банковского обслуживания клиентов «Оптима Банка».

Получение награды Best Digital Bank является важным свидетельством успешности усилий банка, нацеленных на качественное обслуживание клиентов в наступившей цифровой эре.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/157258/
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