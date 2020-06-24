Беспроводные наушники Air Dots В ПОДАРОК при покупке флагманов Xiaomi

Сеть магазинов O!Store продолжает радовать суперновинками и не только! Беспроводные наушники Air Dots вы получите в подарок при покупке флагманов Xiaomi.

Претендующие на «высшую лигу» смартфоны Xiaomi явно получились достойными. Чего только стоят аккумуляторы и квадрокамеры, одна из которых на 108 мегапикселей у Mi 10! Топовые устройства обязательно порадуют своими фишками своих фанатов.

К примеру, Mi 10 получил безрамочный дисплей, производительность уровня игровых смартфонов, по-настоящему громкие стереодинамики, квадро-камеру со съемкой видео 8K и огромную батарею на 4780 мАч со сверхбыстрой проводной и беспроводной зарядкой.

получил безрамочный дисплей, производительность уровня игровых смартфонов, по-настоящему громкие стереодинамики, квадро-камеру со съемкой видео 8K и огромную батарею на 4780 мАч со сверхбыстрой проводной и беспроводной зарядкой. Потомок первого «убийцы флагманов» POCO F2 Pro унаследовал бескомпромиссное железо. Скорее всего, пользователи POCO второго поколения будут много играть в игры с топовым 865-м «драконом». Смартфон оснащен жидкостной системой охлаждения второго поколения LiquidCool 2.0 плюс ко всему сюда установлена самая быстрая в мире память. Камеры на уровне, выросла и батарейка до 4700 мАч.

Заказать смартфоны можно на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000.

Акция действует с 22 июня по 31 июля 2020 года включительно в следующих магазинах Бишкека:

ТЦ «ЦУМ», 1-й этаж, проспект Чуй, 155;

ТРЦ «Бишкек Парк», этаж М1, улица Киевская, 148;

ТРЦ ГУМ «Чынар», 1-й этаж, проспект Чуй, 92;

ТЦ Beta Stores 1, слева от центрального входа, проспект Чуй, 150А;

ТЦ Beta Stores 2, 1-й этаж, проспект Юнусалиева, 177/2;

ТЦ Vefa, 1-й этаж, улица Горького, 27/1;

ТРЦ «Азия Молл», 1-й этаж, проспект имени Чингиза Айтматова, 3;

ТЦ «Дордой Плаза», улица Ибраимова, 155;

ТЦ «Беш Сары Сити», улица Бейшеналиевой, 42а, пересекает проспект Чуй.

Смартфоны можно оформить в рассрочку или в кредит. В магазинах O!Store и интернет-магазине ostore.kg на все смартфоны предоставляется официальная гарантия фирмы производителя. Товар сертифицирован, количество ограничено. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.