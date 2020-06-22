Подключи «СУПЕРХАЙП + YouTube» и получи шанс выиграть Xiaomi Redmi Note 9

В рамках запуска нового «СУПЕРХАЙП + YouTube» объявлен конкурс от Мобильного оператора О!, по итогам которого именно вы можете стать обладателем новенького смартфона!

Крутой Xiaomi Redmi Note 9 достанется одному из подписчиков официальной Instagram-страницы @o_mobile_operator.

Скорее заходите на страничку, подписывайтесь, оставляйте комментарий к конкурсной публикации. Торопитесь, ведь уже завтра, 23 июня, счастливый случай определит победителя!

Для свободного доступа в любимые соцсети и мессенджеры подключите новый «СУПЕРХАЙП + YouTube». 300 ГБ вам хватит на ВСЕ! Instagram, Facebook, VKontakte, WhatsApp, Telegram, Одноклассники и YouTube. Набирайте *300# или *301# прямо сейчас и получайте высокоскоростной интернет на мессенджеры, соцсети и YouTube всего за 50 сомов в неделю. Хотите получить НЕДЕЛЮ БЕСПЛАТНОГО трафика? Подключитесь к новой линейке «Переходи на О!», активируйте «СУПЕРХАЙП + YouTube» и получите 300 ГБ в подарок! Подробнее об акции на сайте o.kg.

Пишите — ответим!

Кстати, любые вопросы, которые у вас могут возникнуть по поводу использования различных услуг сети О!, вы можете задать на любой из официальных страничек оператора: Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» или Twitter.