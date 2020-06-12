СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store

Крупнейшая сеть магазинов по продаже смартфонов в Кыргызстане O!Store дарит скидку 30 процентов на мобильные аксессуары до конца июня!

СКИДКА 30 процентов действует в ряде магазинов Бишкека на аксессуары до 1 тысячи сомов с 10 по 30 июня 2020 года включительно.

Спрашивайте список магазинов, участвующих в акции, а также более подробную информацию по номеру 0705007000 или узнавайте на сайте ostore.kg.

Сеть магазинов O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor. Консультанты О!Store помогут подобрать все необходимое под вашу модель смартфона и подключить выгодный тариф от Мобильного оператора О!. Также можно оформить смартфон в кредит или в рассрочку без первоначального взноса и процентов банка.

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Кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в их предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.