ACIBADEM: противостоять раку лучше командой!

Ежегодно более 50 тысяч людей из разных стран мира приезжают на лечение в клиники ACIBADEM в Турции — большинство из них борются именно с онкологией. ACIBADEM выбирают за опытную команду медиков, новейшее оборудование и технологии, что немаловажно — рекомендации пациентов, прошедших успешное лечение в клинике. А что же считают своим преимуществом по сравнению с другими элитными мировыми онкоцентрами сами специалисты ACIBADEM? По мнению заведующей отделением медицинской онкологии университета ACIBADEM, профессора Озлем Эр, таких факторов три:

комплексный подход;

многопрофильная команда специалистов;

персонализированная таргетная терапия.

Комплексный подход

Чтобы успешно бороться с раком, недостаточно просто найти центр с новейшим оборудованием или известным врачом. Конечно, ни без того ни без другого не обойтись — но, согласитесь, победить болезнь можно, только если корректно установлен диагноз, вовремя получено нужное лечение и на всех этапах пациент чувствует уверенность, что находится в надежных руках специалистов, отлично разбирающихся в своем деле.

А для этого нужен уже не просто хороший врач или оборудование, нужна работа целой команды, способной:

— разработать комплексный план лечения, при необходимости включающий хирургическое вмешательство, химиотерапию и облучение — вовремя и в правильной очередности;

— предложить новейшие методики лечения;

— обеспечить комплексную поддержку советами по питанию, физической нагрузке, социальной и психологической адаптации.

Многопрофильная команда специалистов

Фото ACIBADEM. Профессор Озлем Эр, заведующая отделением медицинской онкологии университета ACIBADEM

«По нашему глубокому убеждению, — комментирует профессор Эр, — онкологический центр просто обязан быть центром комплексного лечения рака. Под «комплексным лечением» мы подразумеваем, что в таком центре должны быть отделения:

— медицинской онкологии;

— радиационной онкологии;

— хирургической онкологии;

— патологии;

— молекулярной патологии;

— ядерной медицины;

— рентгенологии.

Если все эти подразделения расположены в одном центре и обладают необходимым опытом в диагностике и лечении рака, вероятность успеха значительно возрастает».

В ACIBADEM история болезни каждого нового онкологического пациента обсуждается на специальном консилиуме по опухолям, в состав которого входят онкологи различных специализаций. Это помогает рассмотреть все доступные на сегодняшний день подходы и методы лечения для каждого конкретного случая и составить оптимальный план действий.

Персонализированная таргетная терапия

«В последнее время в онкологии активно развивается так называемый «прицельный подход», направленный на более точное обнаружение и уничтожение раковых клеток без повреждения здоровых, — объясняет профессор Эр. — Для этого после подтверждения онкологического диагноза проводят ряд тестов, чтобы определить стадию (распространились ли раковые клетки на другие органы) и градирование (насколько сильно пораженные клетки отличаются от нормы) опухоли. На основании полученных результатов разрабатывается персонализированный план лечения, базирующийся на точных характеристиках опухоли и особенностях конкретного пациента.

Такой подход к таргетному уничтожению раковых клеток стал возможен благодаря новейшим разработкам в медикаментозном лечении рака, среди которых:

новое поколение высокоспециализированных умных лекарственных средств, способных атаковать цели внутри раковых клеток или на их поверхности;

иммунотерапия, принцип действия которой профессор Эр объясняет так: «Иммунные клетки — это воины нашего тела, наша цель их активировать и заставить атаковать раковые клетки так, как они атакуют вирусы или бактерии».

Лучше всего поддается лечению рак, который...

...выявлен на ранней стадии практически независимо от типа. Поэтому так важно не пропускать ежегодный медицинский осмотр и заранее отслеживать любые тревожные симптомы, требующие внимания. А при необходимости — обратиться за помощью к специалистам ACIBADEM, обладающим опытом, технологическими возможностями и комплексным подходом к лечению.

Мы рады сообщить вам, что в ACIBADEM готовы к приему пациентов, соблюдая беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.