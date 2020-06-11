Куда исчез 21 миллион абонентов в Китае и как дела у сотовиков в Кыргызстане

На родине коронавируса — в Китае за время эпидемии исчез 21 миллион мобильных абонентов из активной абонентской базы операторов. Три самых крупных сотовых оператора КНР предоставили данные о числе абонентов на начало эпидемии и на конец февраля текущего года. Так, в декабре в стране числилось 1 миллиард 600 миллионов 957 тысяч абонентов, однако сейчас их количество составляет 1 миллиард 579 миллионов 927 тысяч.

Пандемия или стресс-тест для мобильной связи

Поначалу многие восприняли эту пропажу как факт того, что погибших в результате пандемии в Китае намного больше официальных данных. Но это не так. Истина не столь фатальна, однако тоже не очень позитивна для экономики и бизнеса. Все дело в массовом переходе граждан на самоизоляцию и переезде трудовых мигрантов в родные регионы. Часть абонентов перестали оплачивать связь за каждого члена семьи, перестали пользоваться вторыми SIM-картами, которые нужны были для бизнес-контактов, и попросту начали экономить.

Такие выводы сделали в Китае. А как протекал этот процесс у нас в Кыргызстане? Мы поинтересовались у крупных сотовых операторов.

Потребление интернета выросло, а доходы операторов резко снизились

В нашей стране в мобильном сотовом секторе наблюдались похожие тренды.

Операторы рассказали, что доходы за апрель — май снизились у всех довольно критично — на 15-18 процентов, при этом потребление трафика передачи данных в регионах выросло на 20-40 процентов и сети были серьезно перегружены.

Казалось бы, как такое может быть... ведь эти факты — одновременный рост трафика и падение доходов — противоречат друг другу?

На самом деле все намного сложнее. Карантин и самоизоляция сильно изменили и поведение людей, и бизнес-среду для многих компаний.

Да, с одной стороны, во время карантина стало очевидно, что выживать без интернета в режиме самоизоляции просто невозможно. Потребление видеоконтента и общение через мессенджеры сильно возросли: фильмы, игры, общение и развлечения онлайн помогали переживать порядком надоевшую всем самоизоляцию. Очень многие перешли на удаленную работу и дистанционное обучение и стали гораздо активнее использовать специализированные программы Zoom, Skype, Google Classroom, ЯКласс, требующие больших объемов трафика.

Нужно отметить, кстати, что в отличие от наших стран-соседей Кыргызстан сравнительно неплохо справился с организацией дистанционного обучения школьников. И тут мобильные операторы оказали очень существенную помощь: по общим оценкам более 550 тысяч учителей и учеников по всей стране воспользовались бесплатными тарифами и услугами мобильных операторов «ОКУУЧУ» и «МУГАЛИМ», миллионы просмотров трансляций видеоуроков и учебных материалов. Все это дало существенный прирост трафика передачи данных.

С другой стороны, Кыргызстан не обошли тренды, аналогичные тем, которые привели к столь нашумевшему «исчезновению» китайских абонентов.

Население вынуждено было оставаться дома в больших городах, и в зонах ЧП критически снизилась бизнес-активность, а значит, бизнес-контакты людей. Когда вся семья находится на карантине, во многих случаях принималось решение по использованию домашнего фиксированного интернета вместо оплаты абонентской платы за телефон каждому члену семьи. Многие использовали бесплатные предложения и тарифы, которые были предложены в рамках помощи по удаленному обучению.

Поэтому в Кыргызстане, как и в других странах, существенно снизилось количество активных абонентов, которые пополняли баланс и оплачивали связь. Соответственно, снизились и доходы сотовых компаний и налоги, которые они оплатили в бюджет страны.

Например, по данным сотового оператора О!, количество активных платежеспособных абонентов за апрель — май снизилось в сети более чем на 300 тысяч, а доходы оператора снизились более чем на 165 млн сомов за этот период.

«В период карантина абоненты не только стали реже пополнять баланс, но и значительно сократилась сумма, которую люди были готовы потратить на связь. Многие просто потеряли источник дохода и остались без работы, и всем пришлось просто экономить во время самоизоляции. В этот тяжелый период со стороны нашей компании мы оказывали максимально возможную помощь, как предоставлением бесплатных минут и тарифов для сотен тысяч наших абонентов, так и в рамках прямой помощи в виде гуманитарных продовольственных наборов нуждающимся по всей стране на сумму более 18 миллионов сомов», — прокомментировал коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко. — Вместе с тем, на данный момент перед оператором стоят непростые задачи по выработке решений, как дальше справляться с расширением сети, сохранением качества связи с учетом продолжающегося роста интернет-трафика и произошедшего снижения доходов».

Уже сегодня понятно, что телеком-сектор, как и почти вся наша экономика в стране, достаточно сильно пострадал в период пандемии и карантина, и в самое ближайшие время операторы будут вынуждены пересмотреть стратегии развития на этот год с учетом значительного роста трафика и необходимости обеспечить приемлемое качество сервиса для своих абонентов.