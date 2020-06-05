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Бизнес

Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка

«Мы изучили вопрос продажи радиочастот «Ала-TV» «Билайну» вместе с экспертами. Мы пришли к заключению, что по всем показателям это была законная сделка, а ее цена была обоснованной», — заявил директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Напомним, что Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в связи с переоформлением частотного ресурса компании «Билайн» (Sky Mobile), которая ранее приобрела его у компании «Ала-TV». В результате 12 мая 2020 года экс-директор Госагентства связи была задержана и водворена в СИЗО, а в отношении компаний начаты следственные действия.

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Представители бизнес-сообщества с позицией Генеральной прокуратуры не согласны, считая, что сам факт и размер ущерба преувеличены. Подобные сделки являются результатом неспособности государства предоставить достаточный частотный ресурс операторам связи. В результате компании вынуждены покупать частоты на вторичном рынке, то есть у компаний, которые приобрели их ранее.

Другим фактом, вызывающим наибольшее беспокойство, Аскар Сыдыков назвал давление проверяющих и правоохранительных органов на бизнес, которое стало усиливаться в последнее время.

«Самые добросовестные предприниматели, в числе которых крупнейшие налогоплательщики, подвергаются давлению со стороны госорганов. Это рождает риски для инвестиционного климата. Какой инвестор к нам придет, если законы применяются сегодня в одном виде, а завтра совершенно по-другому? А в каких-то случаях закон не применяется вовсе. Это рождает недоверие со стороны инвесторов — не только иностранных, но и местных», — сказал директор МДС.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155070/
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