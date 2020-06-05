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Бизнес

Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE

Мобильный оператор О! продолжает совершенствовать цифровую экосреду, в которой каждый абонент сможет чувствовать себя максимально комфортно. Именно поэтому главной целью оператора О! остается обеспечение стабильно высокого качества сервиса. На днях проведен очередной этап технических работ, в рамках которых была модернизирована 4G LTE-инфраструктура сети в ряде населенных пунктов по всей стране:

  • в Бишкек и в районе жилмассива «Акыл-Ордо»;
  • Чуйская область: в селах Кызыл-Арык, Сын-Таш, Юрьевка, Бириккен, Эпкин, имени Чапаева, Акматбек, Самансур;
  • Джалал-Абадская область: в пгт Кетмен-Тюбе и в селах Кара-Жигач, Коргон, Авлетим, Семет, Сары-Кашка, Мундуз, Атана, Чие, Уч-Терек, Чон-Арык;
  • Ошская область: в селах Бото-Мойнок, Калта, Семиз-Кель;
  • Нарынская область: в селах Кара-Ой, Кош-Дебе, Кара-Суу, Ат-Башы, Осовиахим;
  • Баткенская область: в селах Кайынды, Чаувай, Арка, Достук, Центральное.

Сегодня с помощью мобильного интернета абоненты О! получают образование, работают удаленно и в безопасности, поддерживают друг с другом связь, могут оплачивать бесконтактно и не выходя из дома покупки из магазинов, а также более 700 полезных сервисов через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» и еще многое другое.

Охват 4G LTE от О! составляет более 97 процентов населения Кыргызстана. Карта покрытия сети О! и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155036/
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