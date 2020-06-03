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Бизнес

Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!

В этом году кыргызстанские школьники и учителя неожиданно для всех прошли четвертую четверть в полностью удаленном формате. Дистанционное обучение в Кыргызстане продлилось с 8 апреля по 30 мая 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В это непростое для страны время Мобильный оператор О! с первых дней введения чрезвычайной ситуации принял решение всецело поддержать учителей и школьников на дистанционном обучении.

Еще в марте наши дети утром шли в школу с рюкзачками и сменками. И вот вдруг — логины и пароли, телеуроки по специальному расписанию, обучающие материалы на образовательных интернет-платформах Министерства образования и науки КР. Обратная связь с учителями через электронные журналы Google Classroom и всевозможные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom. Не только ко всем этим ресурсам, но еще и к другим мировым образовательным сайтам, а также к одной из крупнейших образовательных платформ мира — «ЯКласс» Мобильный оператор О! предоставил всем ученикам и учителям бесплатный доступ. Использовать все учебные материалы можно было даже при нулевом балансе.

Свыше 240 тысяч учителей и учеников обеспечены бесплатной связью в сети О!

В период дистанционного обучения полностью бесплатную мобильную связь в сети О! получили свыше 240 тысяч учителей и учеников по всей стране в рамках новых тарифов «Мугалим 200» и «ОКУУЧУ», разработанных в кратчайшие сроки.

Особенно символичны итоги дистанционного обучения в 2020 году, который объявлен президентом Сооронбаем Жээнбековым Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Нет худа без добра. Пожалуй, именно пандемия подтолкнула к экстренному освоению новых технологий даже тех, кто раньше избегал этого.

Новые технологии успешно освоили тысячи учеников и учителей:

  • страницу «Мектеп» в мобильном приложении «Мой О!» посетили более 270 тысяч раз;
  • на страницу с расписанием уроков заглянули более 70 тысяч раз;
  • видеоуроки посмотрели более 100 тысяч раз.

Бесплатное «О!TV Обучение»

Бесплатной услугой «О!TV Обучение» в приложении О!TV для просмотров видеоуроков активно пользовались более 290 тысяч учеников. За апрель и май были достигнуты рекордные показатели:

  • ОТКР Баластан — более 3,8 миллиона просмотров;
  • Илим Билим — более 2,7 миллиона просмотров.

Споры о плюсах и минусах дистанционного обучения еще идут, но одно из основных преимуществ — его универсальность. Своим образованием можно заниматься самостоятельно в любое время. Еще одно преимущество — это доступность учебных материалов. В электронном виде можно читать любой учебник или конспект, не таская за собой тяжелый ранец. Учиться можно в любом месте и в своем темпе.

Непростой учебный год наконец позади. Подытоживая, можно с уверенностью планировать цифровое будущее и констатировать тот факт, что безвыходных ситуаций не бывает.

Всегда рядом

ваш Мобильный оператор О!.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/154669/
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