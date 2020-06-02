Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!

В сети АЗС Red Petroleum при оплате через кошелек «О!Деньги» действует скидка 80 тыйынов с каждого литра топлива!
Бесконтактная оплата позволяет автолюбителям сэкономить не только деньги, но и время, избавляя от необходимости идти к кассе, стоять в очереди или ожидать помощи оператора. Заправить авто и оплатить топливо теперь можно самостоятельно, не отходя от машины. Это удобно, быстро и безопасно!
Как это сделать?
Достаточно следовать простой инструкции, которая доступна на каждой колонке самообслуживания АЗС Red Petroleum:
1. Вставьте пистолет в бензобак и зафиксируйте кнопку подачи топлива.
2. Откройте приложение «Мой О!», перейдите в раздел «О!Деньги».
3. Отсканируйте QR-код на колонке и оплатите нужную сумму.
4. Дождитесь завершения подачи топлива и верните пистолет в колонку.
Подробная инструкция в видеообзоре:
В данный момент колонки самообслуживания с безналичной оплатой через «О!Деньги» работают в городе Бишкеке. В ближайшее время проект будет реализован в сети АЗС Red Petroleum по всей стране.
Установить приложение «Мой О!» можно по ссылке.
Скидка действует при оплате через «О!Деньги» в сети АЗС RedPetroleum с 1 июня до 1 августа 2020 года.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.