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Бизнес

Безналичная оплата проезда. Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар»?

В Бишкеке возобновлена работа общественного транспорта, а вместе с ним и система безналичной оплаты проезда с помощью карт «Тулпар».

Для удобства горожан транспортные карты доступны во всех магазинах O!Store в городе Бишкеке. Стоимость карты составляет 50 сомов и включает одну бесплатную поездку.

Пополнить карту «Тулпар» можно удобно и бесконтактно через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!». Как это сделать?

  1. Установите и откройте приложение «Мой О!».
  2. Перейдите в раздел «О!Деньги».
  3. Отсканируйте QR-код на карте «Тулпар».
  4. Укажите сумму пополнения и совершите оплату.

Комиссия составит от 2 до 10 сомов в зависимости от суммы пополнения.

Напомним, в марте этого года стартовал проект электронного билетирования, в рамках которого реализована безналичная оплата в общественном муниципальном транспорте Бишкека. Теперь для оплаты проезда необходимо приложить единую платежную карту «Тулпар» к специальному считывателю — стоимость проезда списывается автоматически.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/154043/
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