Безналичная оплата проезда. Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар»?

В Бишкеке возобновлена работа общественного транспорта, а вместе с ним и система безналичной оплаты проезда с помощью карт «Тулпар».

Для удобства горожан транспортные карты доступны во всех магазинах O!Store в городе Бишкеке. Стоимость карты составляет 50 сомов и включает одну бесплатную поездку.

Пополнить карту «Тулпар» можно удобно и бесконтактно через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!». Как это сделать?

Установите и откройте приложение «Мой О!». Перейдите в раздел «О!Деньги». Отсканируйте QR-код на карте «Тулпар». Укажите сумму пополнения и совершите оплату.

Комиссия составит от 2 до 10 сомов в зависимости от суммы пополнения.

Напомним, в марте этого года стартовал проект электронного билетирования, в рамках которого реализована безналичная оплата в общественном муниципальном транспорте Бишкека. Теперь для оплаты проезда необходимо приложить единую платежную карту «Тулпар» к специальному считывателю — стоимость проезда списывается автоматически.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.