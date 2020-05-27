12:22
USD 74.08
EUR 81.18
RUB 1.04
Бизнес

Быстрые переводы на Qiwi и другие кошельки через «О!Деньги»

Пользователям кошелька «О!Деньги» теперь доступны денежные переводы и на другие кошельки: Qiwi, «Элсом», Balance, Megapay, «Компаньон» и Umai.


Как перевести деньги онлайн?

1. Откройте приложение «Мой О!».
2. Перейдите в раздел «О!Деньги» и выберите «Банки и кошельки».
3. Найдите нужный сервис, укажите реквизиты, сумму пополнения и оплатите.

Комиссия за пополнение:

  • Qiwi — 3,5 процента;

  • «Элсом», Megapay, Balance, Umai — 2 процента;

  • «Компаньон» — 1,5 процента.

Для перевода средств между кошельками «О!Деньги» достаточно выбрать раздел «Переводы» в каталоге, указать номер телефона, сумму пополнения и оплатить без комиссии.

Переводы доступны идентифицированным пользователям «О!Деньги». Пройдите идентификацию онлайн в приложении «Мой О!» в рамках пилотного проекта и получите не только больше возможностей, но и 10 ГБ в подарок! Узнать подробнее.

 

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153913/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ!
Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Ветераны принимают поздравления от О! в преддверии Дня Великой Победы
Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Как бесплатно получить сразу 10 гигабайт интернета? Рассказываем
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
Бесплатный доступ к обучающим материалам в приложении «Мой О!»
Популярные новости
Информатика&nbsp;&mdash; основа вашей профессиональной карьеры Информатика — основа вашей профессиональной карьеры
Бизнес
Быстрые переводы на&nbsp;Qiwi и&nbsp;другие кошельки через &laquo;О!Деньги&raquo; Быстрые переводы на Qiwi и другие кошельки через «О!Деньги»
Информатика&nbsp;&mdash; основа вашей профессиональной карьеры Информатика — основа вашей профессиональной карьеры
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
27 мая, среда
12:10
В Джалал-Абаде стреляли в брата депутата городского кенеша В Джалал-Абаде стреляли в брата депутата городского кен...
12:09
В Бишкеке презентовали приложение iGov и цифровое водительское удостоверение
12:00
All inclusive, или Как будет выживать туристическая отрасль в Кыргызстане
11:58
В парламенте снова поднимают вопрос ретрансляции российских телеканалов
11:47
У сотрудницы Нацбанка выявили коронавирус. 40 человек направили в обсервацию