Быстрые переводы на Qiwi и другие кошельки через «О!Деньги»

Пользователям кошелька «О!Деньги» теперь доступны денежные переводы и на другие кошельки: Qiwi, «Элсом», Balance, Megapay, «Компаньон» и Umai.

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Как перевести деньги онлайн?

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1. Откройте приложение «Мой О!».

2. Перейдите в раздел «О!Деньги» и выберите «Банки и кошельки».

3. Найдите нужный сервис, укажите реквизиты, сумму пополнения и оплатите.





Комиссия за пополнение:

Qiwi — 3,5 процента;

«Элсом», Megapay, Balance, Umai — 2 процента;

«Компаньон» — 1,5 процента.

Для перевода средств между кошельками «О!Деньги» достаточно выбрать раздел «Переводы» в каталоге, указать номер телефона, сумму пополнения и оплатить без комиссии.

Переводы доступны идентифицированным пользователям «О!Деньги». Пройдите идентификацию онлайн в приложении «Мой О!» в рамках пилотного проекта и получите не только больше возможностей, но и 10 ГБ в подарок! Узнать подробнее.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817