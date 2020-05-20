Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!

Выпускник, Общереспубликанское тестирование (ОРТ) не за горами. Будь готов, потренируйся, пройди тесты, специально предназначенные для самостоятельной подготовки к экзаменам в 2020 году не выходя из дома.

Скачивай бесплатное приложение «Мой О!». Зайди в раздел «Мектеп», выбери язык обучения и нажми «Подготовка к ОРТ». Прокачивай свои знания и увеличь шансы поступить в лучшие вузы страны.

Мобильный оператор О! при поддержке Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) запустил в приложении «Мой О!» пробное онлайн-тестирование в разделе «Мектеп». Тесты на кыргызском и русском языках помогут максимально облегчить процесс подготовки выпускников к ОРТ и уверенно сдать экзамены в нынешних непростых условиях.

Ранее в рамках поддержки дистанционного обучения Мобильный оператор О! запустил полностью бесплатные тарифные планы для учителей и школьников, а также льготный тариф для студентов.

Учимся вместе! Всегда с вами Мобильный оператор О!.