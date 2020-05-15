Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV

Уже на днях к нам возвращается большой европейский футбол. В эти выходные весь мир будет наблюдать за немецкой бундеслигой, которая станет первым крупным европейским футбольным чемпионатом, возобновляющим матчи в условиях пандемии коронавируса.

Прямая трансляция чемпионата будет проходить на канале Setanta Sports 2 в приложении O!TV. Подключайте услугу «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день.

Футбольная ассоциация Германии при тесном сотрудничестве с организатором бундеслиги намерена соблюсти строгие правила безопасности для защиты игроков и всех сотрудников клубов футбольного первенства ФРГ от вируса. Нас ждет целых два дня захватывающих матчей.

В субботу, 16 мая, не пропустите две интереснейших встречи: Borussia Dortmund — Schalke 04 в 19.30;

Eintracht Frankfurt — Borussia M’gladbach в 22.30.

В воскресенье, 17 мая, вас ждет еще две игры: Cologne — Mainz 05 в 19.30;

Union Berlin — Bayern Munich в 22.00.

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