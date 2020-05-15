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Бизнес

Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV

Уже на днях к нам возвращается большой европейский футбол. В эти выходные весь мир будет наблюдать за немецкой бундеслигой, которая станет первым крупным европейским футбольным чемпионатом, возобновляющим матчи в условиях пандемии коронавируса.

Прямая трансляция чемпионата будет проходить на канале Setanta Sports 2 в приложении O!TV. Подключайте услугу «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день.

Футбольная ассоциация Германии при тесном сотрудничестве с организатором бундеслиги намерена соблюсти строгие правила безопасности для защиты игроков и всех сотрудников клубов футбольного первенства ФРГ от вируса. Нас ждет целых два дня захватывающих матчей.

 В субботу, 16 мая, не пропустите две интереснейших встречи:

  • Borussia Dortmund — Schalke 04 в 19.30;
  • Eintracht Frankfurt — Borussia M’gladbach в 22.30.

 В воскресенье, 17 мая, вас ждет еще две игры:

  • Cologne — Mainz 05 в 19.30;
  • Union Berlin — Bayern Munich в 22.00. 

Скачивайте приложение O!TV и наслаждайтесь отличной игрой в прямом эфире.

 

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152916/
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