Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV

Уже на днях к нам возвращается большой европейский футбол. В эти выходные весь мир будет наблюдать за немецкой бундеслигой, которая станет первым крупным европейским футбольным чемпионатом, возобновляющим матчи в условиях пандемии коронавируса.
Прямая трансляция чемпионата будет проходить на канале Setanta Sports 2 в приложении O!TV. Подключайте услугу «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день.
Футбольная ассоциация Германии при тесном сотрудничестве с организатором бундеслиги намерена соблюсти строгие правила безопасности для защиты игроков и всех сотрудников клубов футбольного первенства ФРГ от вируса. Нас ждет целых два дня захватывающих матчей.
В субботу, 16 мая, не пропустите две интереснейших встречи:
- Borussia Dortmund — Schalke 04 в 19.30;
- Eintracht Frankfurt — Borussia M’gladbach в 22.30.
В воскресенье, 17 мая, вас ждет еще две игры:
- Cologne — Mainz 05 в 19.30;
- Union Berlin — Bayern Munich в 22.00.
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