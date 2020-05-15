O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ!

Мобильный оператор О! решил порадовать своих клиентов во время карантина и организовал «Марафон подарков».

Акция проходит по всем правилам карантина — онлайн. Просто подпишитесь на официальную страничку O!Store в Instagram @ostore.kg и выполните все условия акции, обозначенные в конкурсной публикации. Победители будут определены случайным образом в прямом эфире Instagram 22 мая 2020 года.

На кону 20 фирменных подарков от официальных партнеров Samsung, Huawei, Honor и Xiaomi:

PowerBank от Samsung на 10 тысяч мАч;

беспроводные наушники AirDots;

подарочный набор от Honor;

фитнес-браслеты Huawei Band 4е.

Напоминаем, что если вам нужен смартфон, вы всегда можете заказать его на сайте ostore.kg. Смартфоны в O!Store доступны в кредит или в рассрочку без первого взноса и переплаты, при этом оформить документы можно онлайн. Особые условия приобретения в кредит без поручителей действуют для владельцев животноводческих хозяйств.⠀⠀

Более подробную информацию по условиям рассрочки и о наличие конкретной модели можно узнать по телефону 0705007000 и на сайте ostore.kg.