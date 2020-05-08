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Бизнес

Ветераны принимают поздравления от О! в преддверии Дня Великой Победы

Мы готовимся отметить знаменательную дату — 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Накануне 9 Мая ветеранов ВОВ поздравили сотрудники Мобильного оператора О!.

Сегодня в Кыргызстане проживает 234 ветерана, каждый из которых получил увесистый продуктовый набор от компании. Список предоставил департамент социального обеспечения при Министерстве труда и социального развития КР.

Чествование героев прошло по всей стране. Каждому из них уже около 100 лет! Ветераны рады каждому гостю, они рассказывают свои истории, делятся пережитым и сердечно напутствуют посетителей. Все было не зря, все свои силы они отдали за то, чтобы сегодня над нами было мирное небо. Низкий поклон и безграничное уважение тем, кто воевал на фронте, сражался в тылу, возрождал страну.

Вечная память всем тем, кто не дожил до праздничного салюта Победы. Память о Великой Отечественной войне, о Великой Победе навсегда останется в наших сердцах, эта священная память переходит от поколения к поколению.

Слава героям!

 

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152215/
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