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Бизнес

Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов

Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок в рамках совместной с депутатом Дастаном Бекешевым благотворительной акции.

Часть из них используют врачи по списку, утвержденному городским управлением здравоохранения.

Возможность бесплатного передвижения получат также пациенты центров «Ассоциации гемодиализных пациентов». Часть поездок выделена для организации «Вместе против рака» — ими могут воспользоваться люди с онкологическими заболеваниями.

Цель благотворительной акции — обеспечить бесплатные поездки тем, кому сейчас помощь нужна больше всего: врачам, донорам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Все поездки компенсирует сам сервис, поэтому водители получают оплату за эти заказы полностью.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152112/
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